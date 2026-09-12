Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olmasının ardından gözünü Barcelona karşılaşmasına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ekim'de sahasında Katalan ekibini ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sporting karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in Barcelona maçına yetişmesinin beklendiği belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı golcünün de dönüşüyle Şampiyonlar Ligi'nde yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.
BARCELONA 5 GOLLE BAŞLADI
Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi isimleri kadrosunda bulunduran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, İspanya La Liga'ya da 4'te 4 yaparak başladı.
GEÇEN SEZON DA BENZER TABLO YAŞANDI
Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 yenmişti.
Sarı-kırmızılılar, Frankfurt karşısında da Sporting maçında olduğu gibi karşılaşmanın ilk golünü atan taraf olmuştu. Her iki mücadelede de Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Nijeryalı golcünün Barcelona karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edilirken Galatasaray, sahasında alacağı sonuçla Devler Ligi'nde çıkış yakalamayı amaçlıyor.
BARCELONA 5 GOLLE BAŞLADI
Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi isimleri kadrosunda bulunduran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, İspanya La Liga'ya da 4'te 4 yaparak başladı.
GEÇEN SEZON DA BENZER TABLO YAŞANDI
Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 yenmişti.
Sarı-kırmızılılar, Frankfurt karşısında da Sporting maçında olduğu gibi karşılaşmanın ilk golünü atan taraf olmuştu. Her iki mücadelede de Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Nijeryalı golcünün Barcelona karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edilirken Galatasaray, sahasında alacağı sonuçla Devler Ligi'nde çıkış yakalamayı amaçlıyor.