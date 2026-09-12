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Galatasaray'da Barcelona umudu

Şampiyonlar Ligi'ne Sporting karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, 13 Ekim'de Barcelona'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda Sporting deplasmanında forma giyemeyen Victor Osimhen'in Barcelona karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 09:44
Haber: Akşam
Galatasaray'da Barcelona umudu
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup olmasının ardından gözünü Barcelona karşılaşmasına çevirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ekim'de sahasında Katalan ekibini ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sporting karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in Barcelona maçına yetişmesinin beklendiği belirtildi. Galatasaray, Nijeryalı golcünün de dönüşüyle Şampiyonlar Ligi'nde yeniden ivme yakalamayı hedefliyor.

BARCELONA 5 GOLLE BAŞLADI

Lamine Yamal, Raphinha ve Pedri gibi isimleri kadrosunda bulunduran Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Hansi Flick yönetimindeki Katalan ekibi, İspanya La Liga'ya da 4'te 4 yaparak başladı.

GEÇEN SEZON DA BENZER TABLO YAŞANDI

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuş, ardından sahasında Liverpool'u 1-0 yenmişti.

Sarı-kırmızılılar, Frankfurt karşısında da Sporting maçında olduğu gibi karşılaşmanın ilk golünü atan taraf olmuştu. Her iki mücadelede de Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Nijeryalı golcünün Barcelona karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği ifade edilirken Galatasaray, sahasında alacağı sonuçla Devler Ligi'nde çıkış yakalamayı amaçlıyor.

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