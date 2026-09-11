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Dwight Howard'ın yeni adresi Gürcistan oldu

NBA kariyerinin ardından farklı ülkelerde basketbol oynamayı sürdüren Dwight Howard, Gürcistan'ın Black Fortress Tbilisi takımına katıldı. 40 yaşındaki pivot, ekim ayında yeni takımının formasını giymeye başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 16:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dwight Howard'ın yeni adresi Gürcistan oldu
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Eski NBA yıldızı Dwight Howard, uzun basketbol kariyerine yeni bir ülke daha eklemeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 40 yaşındaki pivot, ekim ayında Black Fortress Tbilisi'ye katılarak kariyerini Gürcistan'da sürdürecek. Black Fortress, ülkenin ikinci liginde şampiyonluğa ulaşarak Gürcistan'ın en üst düzey basketbol ligine yükselmişti.

Tarihindeki ilk üst lig sezonuna hazırlanan kulüp, kadrosunu NBA'in en önemli pivotlarından biri olarak gösterilen Howard ile güçlendirdi.

Howard, transferi sosyal medya hesabı üzerinden doğrularken yeni durağı Gürcistan ile doğduğu ABD'nin Georgia eyaleti arasındaki isim benzerliği üzerinden espri yaptı.

"Gürcistan, geliyorum! Memleketim Atlanta'dan bahsetmiyorum (Georgia). Black Fortress ile parkeleri ateşe vereceğimiz ekim ayını bekleyin."

Howard'ın Gürcistan temsilcisiyle yaptığı anlaşmanın süresi ve mali şartları açıklanmadı.

Bu transfer, Howard'ın NBA sonrası kariyerindeki sıra dışı yolculuğun devamı niteliğinde oldu. Tecrübeli pivot, NBA'de son olarak 2022 yılında Los Angeles Lakers forması giymişti.

Ligdeki son sezonunun ardından kariyerini ABD dışında sürdüren Howard; Tayvan'ın yanı sıra Asya'daki farklı organizasyonlarda ve Dubai'de forma giydi. Deneyimli oyuncu ayrıca üçe üç basketbol ligi BIG3'de de mücadele etti.

Howard, başarılarla dolu NBA kariyerinin ardından kısa süre önce Naismith Memorial Basketball Hall of Fame'e kabul edilmişti.

2004 NBA Draftı'nın ilk sırasında seçilen Howard, kariyeri boyunca sekiz kez All-Star ve beş kez All-NBA seçildi. Üç sezon üst üste Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan yıldız pivot, NBA tarihinin en başarılı savunma oyuncularından biri olarak adını yazdırdı.

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