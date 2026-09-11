Los Angeles Clippers'ın sahibi Steve Ballmer ve kulüp yönetimi, NBA'in açıkladığı cezalar karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemeye çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE New York Times'ın kaynaklarına göre Clippers, NBA'e karşı dava açma ve cezaların uygulanmasını geçici olarak engelleyecek bir ihtiyati tedbir kararı talep etme ihtimallerini değerlendiriyor.
Böyle bir adım, Clippers'ın ligin soruşturma sonuçlarına ve verdiği cezalara yönelik kamuoyu önündeki itirazını çok daha ileri bir noktaya taşıyacak.
Los Angeles ekibi, NBA'in kararının açıklanmasının ardından yayımladığı sert açıklamada ligin vardığı sonuçları reddetmişti. Clippers, soruşturmayı "ağır şekilde taraflı" olarak nitelendirirken, "Ligin bize özel görüşmelerde söyledikleriyle bugün kamuoyuna açıkladıkları birbirinden farklı" ifadelerini kullanmıştı.
NBA tarihinin en ağır yaptırımları arasında gösterilen cezalar kapsamında Clippers'ın gelecekteki beş birinci tur draft hakkına el konulmuş ve kulübe 30 milyon dolar para cezası verilmişti.
Steve Ballmer bir yıl, basketbol operasyonlarından sorumlu yönetici Lawrence Frank ise altı ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Kawhi Leonard'ın da 700 bin dolarlık geri ödeme yapmasına karar verilmişti.
Konuyla ilgili görüşmelerden haberdar kaynaklar, Clippers'ın hukuki seçenekleri değerlendirmeyi sürdürdüğünü ancak kulübün NBA'e karşı gerçekten dava açıp açmayacağının henüz netleşmediğini aktardı.
Böyle bir adım, Clippers'ın ligin soruşturma sonuçlarına ve verdiği cezalara yönelik kamuoyu önündeki itirazını çok daha ileri bir noktaya taşıyacak.
Los Angeles ekibi, NBA'in kararının açıklanmasının ardından yayımladığı sert açıklamada ligin vardığı sonuçları reddetmişti. Clippers, soruşturmayı "ağır şekilde taraflı" olarak nitelendirirken, "Ligin bize özel görüşmelerde söyledikleriyle bugün kamuoyuna açıkladıkları birbirinden farklı" ifadelerini kullanmıştı.
NBA tarihinin en ağır yaptırımları arasında gösterilen cezalar kapsamında Clippers'ın gelecekteki beş birinci tur draft hakkına el konulmuş ve kulübe 30 milyon dolar para cezası verilmişti.
Steve Ballmer bir yıl, basketbol operasyonlarından sorumlu yönetici Lawrence Frank ise altı ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı. Kawhi Leonard'ın da 700 bin dolarlık geri ödeme yapmasına karar verilmişti.
Konuyla ilgili görüşmelerden haberdar kaynaklar, Clippers'ın hukuki seçenekleri değerlendirmeyi sürdürdüğünü ancak kulübün NBA'e karşı gerçekten dava açıp açmayacağının henüz netleşmediğini aktardı.