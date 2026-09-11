İSMAİL KARTAL, ANTRENMANA KATILMADI!

TELEFONLARI KAPALI, ULAŞILAMADI

KAMER VE ÇETİN, GÖRÜŞMEYE GİTTİ

GERİ DÖNMEK İSTEMİYOR

CUMA NAMAZINDAN SONRA GÖRÜŞME

BİR ADIM GERİDEN;

İsmail Kartal: "Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Yol yakınken istifa ettim, bir daha geri dönmemek kaydıyla..."



— Sporx (@sporx) September 10, 2026