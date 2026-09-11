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Beşiktaş'a Tahkim'den ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazı reddetti. Böylece Sırp golcünün cezası onanırken Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 14:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Tahkim'den ret
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Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazdan sonuç çıkmadı. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün başvurusunu reddederek Sırp golcünün cezasını onadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Vlahovic hakkında verdiği kararın ardından Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi.

Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza kesinleşti.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Cezası onanan Sırp golcü, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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