Beşiktaş'a Tahkim'den ret

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazdan sonuç çıkmadı. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün başvurusunu reddederek Sırp golcünün cezasını onadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Vlahovic hakkında verdiği kararın ardından Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi.
Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza kesinleşti.
ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Cezası onanan Sırp golcü, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
İTİRAZ REDDEDİLDİ
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi.
Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza kesinleşti.
ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK
Cezası onanan Sırp golcü, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.