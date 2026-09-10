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Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 5-0'lık skorla mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayern Münih, Bodo/Glimt'i 5 golle geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Bodo/Glimt'i ağırladı. Bayern Münih, Allianz Arena'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Jamal Musiala, 61. dakikada Harry Kane, 77. dakikada Alphonso Davies ve 83 ile 90. dakikalarda Michael Olise attı.

Bodo/Glimt, 87. dakikada Luras Björtuft'un kırmızı kart görmesi sonucu maçı 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne galibiyet ve 3 puanla başladı. Bodo/Glimt ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada puan alamadı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Viking deplasmanına gidecek. Bodo/Glimt ise sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak.

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