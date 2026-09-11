10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
1-1
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
1-1
10 Eylül
Como-RB Leipzig
4-1
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
2-3
10 Eylül
M. United-Sabah FK
4-0
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
5-0

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadeleri tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 4 maçla sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 00:09 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadeleri tamamlandı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 4 maçla sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

İngiltere ekibi Manchester United, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleriyle 4-0 yendi.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonse Davies ve Michael Olise'nin (2) attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Luras Björtuft, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İtalya'nın Como takımı, Almanya ekibi Leipzig'i ağırladığı maçı, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'nin golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü, Andrija Maksimovic'ten geldi.

Fransa ekibi Lens ise Fenerbahçe'nin rakiplerinden Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Abdallah Dipo Sima, Florian Thauvin ve Ruben Aguilar'ın golleriyle 3-1'lik skorla geçti. Mikulas Konecny'nin kırmızı kart gördüğü ev sahibi takımda Danijel Sturm'un golleri puan için yeterli olmadı.

Ligde ikinci hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.

- PSG ilk haftayı zirvede bitirdi

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle kapattığı ilk haftayı averajla lider tamamladı.

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Bayern Münih, Barcelona, Manchester United, Como, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Lens, Real Betis, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal ve AEK, PSG'nin ardından sıralandı.

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