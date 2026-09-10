Karşılaşmanın 39. dakikasında Roma, Bryan Cristante'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, Archie Brown'un attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 1'er puanla başladı.
SIRADAKİ RAKİP ASTON VILLA
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa'ya konuk olacak. Roma ise aynı gün Real Madrid'i ağırlayacak.
KADIKÖY'DE MUHTEŞEM KOREOGRAFİ
Fenerbahçe, 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretinin ardından Roma karşısında sahne aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar ise dev karşılaşma öncesinde hazırladıkları görkemli koreografiyle takımlarına destek verdi.
Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde büyük heyecanın yaşandığı Kadıköy'de tribünler maç öncesinde görsel bir şölene dönüştü.
Fenerbahçe taraftarlarının hazırladığı koreografide, Avrupa'ya dönüşe vurgu yapıldı ve "Fenerbahçe, Avrupa'da ava geri döndü" mesajı verildi.
TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM
Roma karşılaşmasında Kadıköy'de tribünlerin tamamı dolarken, sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesinden itibaren takımlarına büyük destek verdi.
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin tarihi gecesinde tribünlerdeki atmosfer de karşılaşmanın en dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.
FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ
Kadıköy'de muhteşem kareografi ve Şampiyonlar Ligi müziği 🟡🔵 pic.twitter.com/YCXzhDPLYd
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Mücadelenin 11. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Greenwood ceza sahasına girdikten sonra pasını Bartuğ'a verdi fakat Bertuğ'un zayıf şutunda top kaleci Svilar'da kaldı.
SVILAR YİNE GOL İZNİ VERMEDİ
🔥Greenwood harika getirdi, Bartuğ'un vuruşunda top kalecide kaldı! pic.twitter.com/A0pfcav5sn https://t.co/DcwT9Bh3uL
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Maçın 12. dakikasında Vedat'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Kerem ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti fakat Svilar yine gol izni vermedi.
EDERSON'DAN DYBALA'YA GEÇİT YOK
Karşılaşmanın 21. dakikasında ön alan baskısında topu kazanan Kone'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dybala'nın vuruşunda Ederson gol izni vermedi.
FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ
❌Ederson'dan Dybala'ya geçit yok! pic.twitter.com/vStfy9zFfl https://t.co/xd9e0qFOHR
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Maçın 35. dakikasında sol kanatta topla buluşan Greenwood'un ortasında Vedat topa yükselmek isterken yerde kaldı fakat hakem oyunu devam ettirdi.
ROMA ÖNE GEÇTİ
Dakikalar 39'u gösterirken sol kanatta topla buluşan Malen topla birlikte ceza sahası yayına kat ettikten sonra pasını Cristante'ye verdi. Ceza sahası dışında boş kalan Cristante bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Roma 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI
Roma'nın golü pic.twitter.com/elHAnMjzu9
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Müsabakanın 48. dakikasında orta alanda topla buluşan Greenwood'un savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Archie Brown karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe durumu 1-1'e getirdi.
FENERBAHÇE 2. GOLE ÇOK YAKLAŞTI
🔥ADETA BİR SANTRFOR GİBİ
18 yıl sonra gelen ilk Şampiyonlar Ligi golü Archie Brown'dan!pic.twitter.com/exJ16mmTas https://t.co/ZoYhNS5pI4
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Maçın 52. dakikasında orta alanda topla buluşan Kante'nin ceza sahasına girerken verdiği pasta topla buluşan Vedat karşı karşıya pozisyonda Svilar'ı geçemedi.
BARTUĞ ELMAZ SAKATLANDI
Vedat Muriqi net pozisyondan yararlanamadı! pic.twitter.com/AZyxYLTVIo
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Fenerbahçe'de sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Elmaz yerine 62. dakikada Levent Mercan oyuna dahil oldu.
FENERBAHÇE YİNE ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 66. dakikasında Greenwood'un savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Kerem ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı fakat top kaleci Svilar'da kaldı.
ROMA PENALTI KAZANDI, VAR UYARISIYLA SERBEST VURUŞA DÖNDÜ
Müsabakanın 68ç dakikasında sağ kanatta topla buluşan Dybala ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında Roma'nın kazandığı penaltı, serbest vuruşa çevrildi.
FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKALŞTI
Maçın 73. dakikasında Romelu Lukaku'nun pasında ceza sahasına hareketlenen Oğuz'un vuruşunda Svilar savunmadan da seken topta hata yapmadı.
SKRINIAR DİREĞE TAKILDI
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/zry8ZW0EmA
— Sporx (@sporx) September 10, 2026
Karşılaşmanın 88. dakikasında Levent Mercan'ın ortasında topa iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşu üst direkten geri döndü.
ARCHIE BROWN YİNE ATTI
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsan Brown, 48. dakikada takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.
LEVENT MERCAN ORTA SAHADA OYNADI
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Roma karşısında ort sahada forma giydi.
Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal, üçlü orta saha tercihi yaptı. Müsabakanın 62. dakikasında sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın yerine tecrübeli teknik adam orta alanda Levent Mercan'ı görevlendirdi.
LUKAKU ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNADI
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, eski takımına karşı mücadele etti.
Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynamıştı.
Maça yedek kulübesinde başlayan Lukaku, müsabakanın 72. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood'un pasında topla buluşan Bartuğ Elmaz'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı kontrol etti.
12. dakikada Vedat Muric'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi.
21. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasına sarkan Dybala'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson, gole izin vermedi.
39. dakikada Roma 1-0 öne geçti. Malen'in pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Cristante'nin vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk devresi Roma'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Brown'un altıpas gerisinden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
52. dakikada Kante'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Vedat Muric'in vuruşunda kaleci Svilar, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı civarından şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
60. dakikada sol kanattan Rensch'in ortasında altıpas gerisinde bulunan Soule'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
63. dakikada Vedat Muric, kafayla topu Greenwood'a indirdi. Ceza sahasına giren Greenwood'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
66. dakikada Greenwood'un pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlağı kaleci Svilar kontrol etti.
72. dakikada Greenwood'un pasında savunma arkasına sarkan Lukaku, ceza sahasının sağından meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Oğuz Aydın'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Svilar, takım arkadaşı Rensch'e çarpıp kaleye yönelen topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Levent Mercan'ın sserbest vuruştan ortasında Ake'nin ceza alanında kafa vuruşunda top, üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Stat: Chobani
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Dk. 62 Levent Mercan), Kante, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Lukaku), Vedat Muric (Dk. 72 Oğuz Aydın)
Roma: Svilar, Mancini (Dk. 74 Balerdi), N'Dicka, Hermoso, Rensch (Dk. 74 Molina), Cristante, Kone (Dk. 53 Pisilli), Wesley França, Dybala, Soule (Dk. 74 Mora), Malen (Dk. 87 Marten de Roon)
Goller: Dk. 39 Cristante (Roma), Dk. 48 Brown (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 47 Rensch, Dk. 86 Cristante (Roma), Dk. 51 Brown, Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 71 Mert Müldür, Dk. 84 İsmail Yüksek (Fenerbahçe)