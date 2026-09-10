Kylian Mbappe: 'Ballon d'Or'dan daha önemli'

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, çarpıcı açıklamalara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldız, "Hayalimdeki kulüpte oynuyor. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim için çok önemli." diye konuştu.
Mbappe, "Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, benim için Ballon d'Or'dan daha önemli." sözlerini sarf etti.
Real Madrid'de bu sezon 5 maçta süre bulan 27 yaşındaki Mbappe, 5 kez ağları havalandırdı.
Mbappe, "Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, benim için Ballon d'Or'dan daha önemli." sözlerini sarf etti.
Real Madrid'de bu sezon 5 maçta süre bulan 27 yaşındaki Mbappe, 5 kez ağları havalandırdı.