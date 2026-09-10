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Kylian Mbappe: "Ballon d'Or'dan daha önemli"

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, İspanyol ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın kendisi için Ballon d'Or'dan daha önemli olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kylian Mbappe: 'Ballon d'Or'dan daha önemli'
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Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, çarpıcı açıklamalara imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız yıldız, "Hayalimdeki kulüpte oynuyor. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak benim için çok önemli." diye konuştu.

Mbappe, "Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, benim için Ballon d'Or'dan daha önemli." sözlerini sarf etti.

Real Madrid'de bu sezon 5 maçta süre bulan 27 yaşındaki Mbappe, 5 kez ağları havalandırdı.

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