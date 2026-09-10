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Barcelona'dan Bernardo Silva itirafı

Barcelona Sportif Direktörü Deco, Real Madrid'e imza atan Bernardo Silva ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Bernardo Silva itirafı
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Barcelona Sportif Direktörü Deco, Real Madrid forması giyen Bernardo Silva ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde önce Barcelona ile adı geçen ardından Real Madrid'e imza atan Portekizli futbolcu ile ilgili konuşan Deco, "Aradığımız pozisyon bu değil. Bernardo Silva, Barcelona'ya gelmek istiyordu ancak kendi kriterlerimiz olduğu için bu gerçekleşmedi." diye konuştu.

Deco, bununla birlikte Bernardo Silva transferinin ekonomik gerekçeler nedeniyle gerçekleşmediğini dile getirdi. Portekizli futbol insanı, "Bu, ekonomik bir meseleydi ve sahada kalmak istediği süreyle ilgiliydi ama ben kendi oyuncularımızı tercih ederim." sözlerini sarf etti.

32 yaşındaki Bernardo Silva, Real Madrid'e transferinin ardından İspanyol ekibinde 4 maçta süre buldu.

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