Kevin de Bruyne'den fiziksel durumu ile ilgili eleştirilere sert yanıt

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kevin De Bruyne, fiziksel durumuyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Belçikalı yıldız, "Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BENDEN NE BEKLİYORSUNUZ?"
Prime Video'ya konuşan De Bruyne'ye, sahada en iyi halini göstermesi için daha ne kadar zamana ihtiyacı olduğu soruldu.
Bu sorudan rahatsız olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek De Bruyne bu. Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım. Kendimi iyi hissediyorum. İtalya'da fiziksel durum hakkında çok fazla konuşulduğunu biliyorum ancak buraya geldiğim ilk andan itibaren iyiyim. Durum bu."
Prime Video'ya konuşan De Bruyne'ye, sahada en iyi halini göstermesi için daha ne kadar zamana ihtiyacı olduğu soruldu.
Bu sorudan rahatsız olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek De Bruyne bu. Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım. Kendimi iyi hissediyorum. İtalya'da fiziksel durum hakkında çok fazla konuşulduğunu biliyorum ancak buraya geldiğim ilk andan itibaren iyiyim. Durum bu."