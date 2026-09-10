10 Eylül
Fenerbahçe-Roma
19:45
10 Eylül
PSV Eindhoven-Shakhtar
19:45
10 Eylül
Como-RB Leipzig
22:00
10 Eylül
Slavia Prag-Lens
22:00
10 Eylül
M. United-Sabah FK
22:00
10 Eylül
Bayern Munih-Bodo/Glimt
22:00

Kevin de Bruyne'den fiziksel durumu ile ilgili eleştirilere sert yanıt

Napoli forması giyen Kevin de Bruyne, Arsenal maçı sonrası fiziksel durumuyla ilgili eleştirilere sert yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 10 Eylül 2026 15:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kevin de Bruyne'den fiziksel durumu ile ilgili eleştirilere sert yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Kevin De Bruyne, fiziksel durumuyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi. Belçikalı yıldız, "Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BENDEN NE BEKLİYORSUNUZ?"

Prime Video'ya konuşan De Bruyne'ye, sahada en iyi halini göstermesi için daha ne kadar zamana ihtiyacı olduğu soruldu.

Bu sorudan rahatsız olduğu gözlenen tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek De Bruyne bu. Benden ne beklediğinizi bilmiyorum. Bence iyi bir maç oynadım. Kendimi iyi hissediyorum. İtalya'da fiziksel durum hakkında çok fazla konuşulduğunu biliyorum ancak buraya geldiğim ilk andan itibaren iyiyim. Durum bu."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.