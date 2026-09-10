Beşiktaş'ta kadro baştan aşağı değişti!

Beşiktaş'ta son iki sezonda kadro yapılanması adına önemli adımlar atıldı.
Beklentilerin karşılanamadığı kadronun yenilenmesi için başlatılan operasyon, son üç transfer döneminde yapılan hamlelerle devam etti. Siyah-beyazlılarda çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılırken, kadroya önemli isimler dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEĞİŞİM 2025-26 SEZONUNDA BAŞLADI
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda kadroda büyük bir değişimin ilk adımlarını attı. Bu dönemde 8 yabancı ve 3 yerli oyuncu transfer edilirken, 14 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Bu oyuncuların 7'si bonservis bedeliyle, 7'si ise kiralık olarak gönderildi.
ADALI DÖNEMİNDE YENİ YAPILANMA
Başkan Serdal Adalı yönetiminde kadro değişimi devam ederken, kulüpte sportif yapılanma adına da önemli değişiklikler yapıldı. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilirken, teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano oturdu.
Beşiktaş, 2026-27 sezonu yaz transfer döneminde ise Alexander Nübel, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
10 YENİ OYUNCU KADROYA KATILDI
Siyah-beyazlılar, Nübel, Trossard ve Vlahovic'in yanı sıra Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ gibi isimleri de kadrosuna dahil etti.
Fabio Miretti ve Ernest Poku ise satın alma opsiyonlarıyla kiralandı. Beşiktaş, yaz döneminde 6'sı yabancı, 4'ü Türk olmak üzere 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.
Bu süreçte Ersin Destanoğlu, Salih Uçan ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri sona erdi. Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Joao Mario ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.
Ernest Muçi 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a, Felix Uduokhai ise 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Union Berlin'e transfer oldu.
2025-26 SEZONUNDA GELENLER
Tamamlanan sezonda Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler:
Tammy Abraham, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Hyeongyu Oh, Devis Vasquez, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Gökhan Sazdağ.
2025-26 SEZONUNDA GİDENLER
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı isimler:
Gedson Fernandes, Tammy Abraham, Rafa Silva, Keny Arroyo, Arthur Masuaku, Mert Günok ve Tayfur Bingöl.
Al Musrati, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Elan Ricardo, Can Keleş, Emrecan Terzi ve Tayyip Talha Sanuç ise kiralık olarak gönderildi.
2026-27 YAZ TRANSFER DÖNEMİ
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna kattığı 10 futbolcu:
Alexander Nübel, Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic, Fabio Miretti, Ernest Poku, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ.
Siyah-beyazlı ekipte bu yaz ayrılan isimler ise Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Felix Uduokhai, Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Gökhan Sazdağ, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal oldu.
Devrim Şahin ise kiralık olarak takımdan ayrıldı.
Beklentilerin karşılanamadığı kadronun yenilenmesi için başlatılan operasyon, son üç transfer döneminde yapılan hamlelerle devam etti. Siyah-beyazlılarda çok sayıda oyuncuyla yollar ayrılırken, kadroya önemli isimler dahil edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEĞİŞİM 2025-26 SEZONUNDA BAŞLADI
Beşiktaş, 2025-26 sezonunda kadroda büyük bir değişimin ilk adımlarını attı. Bu dönemde 8 yabancı ve 3 yerli oyuncu transfer edilirken, 14 futbolcuyla yollar ayrıldı.
Bu oyuncuların 7'si bonservis bedeliyle, 7'si ise kiralık olarak gönderildi.
ADALI DÖNEMİNDE YENİ YAPILANMA
Başkan Serdal Adalı yönetiminde kadro değişimi devam ederken, kulüpte sportif yapılanma adına da önemli değişiklikler yapıldı. Önder Özen futbol direktörlüğü görevine getirilirken, teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano oturdu.
Beşiktaş, 2026-27 sezonu yaz transfer döneminde ise Alexander Nübel, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
10 YENİ OYUNCU KADROYA KATILDI
Siyah-beyazlılar, Nübel, Trossard ve Vlahovic'in yanı sıra Kassoum Ouattara, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ gibi isimleri de kadrosuna dahil etti.
Fabio Miretti ve Ernest Poku ise satın alma opsiyonlarıyla kiralandı. Beşiktaş, yaz döneminde 6'sı yabancı, 4'ü Türk olmak üzere 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.
Bu süreçte Ersin Destanoğlu, Salih Uçan ve Necip Uysal'ın sözleşmeleri sona erdi. Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Joao Mario ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.
Ernest Muçi 8,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a, Felix Uduokhai ise 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Union Berlin'e transfer oldu.
2025-26 SEZONUNDA GELENLER
Tamamlanan sezonda Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimler:
Tammy Abraham, Wilfred Ndidi, Tiago Djalo, El Bilal Toure, Taylan Bulut, Hyeongyu Oh, Devis Vasquez, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Gökhan Sazdağ.
2025-26 SEZONUNDA GİDENLER
Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı isimler:
Gedson Fernandes, Tammy Abraham, Rafa Silva, Keny Arroyo, Arthur Masuaku, Mert Günok ve Tayfur Bingöl.
Al Musrati, Jean Onana, Semih Kılıçsoy, Elan Ricardo, Can Keleş, Emrecan Terzi ve Tayyip Talha Sanuç ise kiralık olarak gönderildi.
2026-27 YAZ TRANSFER DÖNEMİ
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna kattığı 10 futbolcu:
Alexander Nübel, Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Dusan Vlahovic, Fabio Miretti, Ernest Poku, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Ümit Akdağ.
Siyah-beyazlı ekipte bu yaz ayrılan isimler ise Ernest Muçi, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Felix Uduokhai, Al Musrati, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic, Joao Mario, Gökhan Sazdağ, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal oldu.
Devrim Şahin ise kiralık olarak takımdan ayrıldı.