Philadelphia, 76ers ve Flyers'ın yanı sıra kentin lige katılacak WNBA takımına da ev sahipliği yapacak yeni bir spor salonuna hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni tesisin 2030 yılında açılması planlanırken, inşaatın Güney Philadelphia'daki eski Spectrum arazisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Projenin zaman çizelgesi, salonun Philadelphia'nın WNBA genişleme takımının aynı yıl başlayacak ilk sezonuna yetiştirilmesi hedeflenerek oluşturuldu. Böylece kentin yeni WNBA ekibi, lige katıldığı ilk günden itibaren kalıcı salonunda mücadele edebilecek.
Harris Blitzer Sports & Entertainment ile Comcast Spectacor, projenin mülkiyetini eşit şekilde paylaşacak. Yeni salonun inşaatı tamamen özel kaynaklarla finanse edilecek.
Sixers'ın yönetici ortağı Josh Harris, projenin Philadelphia'ya onlarca yıl boyunca hizmet verebilecek üst düzey bir spor ve etkinlik salonu kazandırmayı amaçladığını söyledi:
"Philadelphia taraftarları dünyanın en iyi salonunu hak ediyor ve bunu gerçekleştirmek için Comcast ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tamamen özel kaynaklarla finanse edilecek bu salon, gelecek nesiller boyunca bu kenti tanımlayacak anlara ve anılara ev sahipliği yapacak."
NBA başkanı Adam Silver da gelecekteki salonun ilk tasarımlarının tanıtılmasının ardından projeyle ilgili memnuniyetini dile getirdi:
"NBA ve WNBA basketbolunun yanı sıra dünya standartlarındaki birçok başka etkinliğe de olağanüstü bir ev sahipliği yapmayı vadeden bu salonun ilk tasarımlarını görmek beni çok heyecanlandırdı."
"Yeni salonun taraftarlara sunacağı inanılmaz deneyimin ötesinde, HBSE ve Comcast'i Philadelphia'ya yaptıkları bu önemli ekonomik yatırım nedeniyle kutluyorum."
Proje tamamlandığında Sixers ile NHL ekibi Flyers yeni ve ortak bir salona taşınacak. Tesis aynı zamanda Philadelphia'nın WNBA takımının ilk sezonundan itibaren kalıcı evi olacak.
Projenin zaman çizelgesi, salonun Philadelphia'nın WNBA genişleme takımının aynı yıl başlayacak ilk sezonuna yetiştirilmesi hedeflenerek oluşturuldu. Böylece kentin yeni WNBA ekibi, lige katıldığı ilk günden itibaren kalıcı salonunda mücadele edebilecek.
Harris Blitzer Sports & Entertainment ile Comcast Spectacor, projenin mülkiyetini eşit şekilde paylaşacak. Yeni salonun inşaatı tamamen özel kaynaklarla finanse edilecek.
Sixers'ın yönetici ortağı Josh Harris, projenin Philadelphia'ya onlarca yıl boyunca hizmet verebilecek üst düzey bir spor ve etkinlik salonu kazandırmayı amaçladığını söyledi:
"Philadelphia taraftarları dünyanın en iyi salonunu hak ediyor ve bunu gerçekleştirmek için Comcast ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tamamen özel kaynaklarla finanse edilecek bu salon, gelecek nesiller boyunca bu kenti tanımlayacak anlara ve anılara ev sahipliği yapacak."
NBA başkanı Adam Silver da gelecekteki salonun ilk tasarımlarının tanıtılmasının ardından projeyle ilgili memnuniyetini dile getirdi:
"NBA ve WNBA basketbolunun yanı sıra dünya standartlarındaki birçok başka etkinliğe de olağanüstü bir ev sahipliği yapmayı vadeden bu salonun ilk tasarımlarını görmek beni çok heyecanlandırdı."
"Yeni salonun taraftarlara sunacağı inanılmaz deneyimin ötesinde, HBSE ve Comcast'i Philadelphia'ya yaptıkları bu önemli ekonomik yatırım nedeniyle kutluyorum."
Proje tamamlandığında Sixers ile NHL ekibi Flyers yeni ve ortak bir salona taşınacak. Tesis aynı zamanda Philadelphia'nın WNBA takımının ilk sezonundan itibaren kalıcı evi olacak.