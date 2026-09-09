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Gabriel Jesus'tan transfer itirafı

Barcelona'nın yeni transferi Gabriel Jesus, transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gabriel Jesus'tan transfer itirafı
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Barcelona'nın Arsenal'den kadrosuna kattığı Gabriel Jesus, transfer süreciyle ilgili sorulara yanıt verdi. Jesus, Arsenal'de takımdan ayrı çalışmasının ardından Barcelona fırsatının çıktığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı futbolcu, Barcelona'ya transfer haberinin hiç olmaması ve transferinin aniden gerçekleşmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Aslında, her zamanki gibi Arsenal'de antrenman yaptım ve tüm hazırlık dönemini tamamladım. Elbette, orada oynamamın ya da fazla süre almamın pek olası olmadığını biliyordum ama kimse bana bir şey söylemedi." diye konuştu.

Sözlerine devam eden 29 yaşındaki futbolcu, "Ben bir profesyonelim, bu yüzden elbette takımla birlikte antrenman yaptım. Sonra, tamamen beklenmedik bir şekilde kadrodan ayrı olarak bireysel antrenmanlara alındım. Yine de tekrar yüksek seviyde oynama şansı çıkarsa hazır olmak için çalışmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ettim ve sonra son hafta içinde işler değişti." ifadelerini kullandı.

Jesus, "Deco, kulüp başkanı Laporta ve menajerim, harika iş çıkardılar. Barcelona'yı hiç tereddüt etmeden kabul ettim ve burada olduğum için inanılmaz derecede mutluyum." dedi.

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