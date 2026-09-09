08 Eylül
Club Brugge-Aston Villa
2-3
08 Eylül
AEK Athens-LASK
1-0
08 Eylül
Real Madrid-Inter
2-1
08 Eylül
B. Dortmund-Villarreal
3-2
08 Eylül
FC Porto-M.City
0-2
08 Eylül
Lille-Real Betis
2-3

Trabzonspor'da Nwaiwu ikilemi!

Trabzonspor'da kart sınırındaki Chibuike Nwaiwu, teknik heyeti sıkıntıya soktu. Nwaiwu, Konyaspor maçında sarı kart görürse Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 08:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Nwaiwu ikilemi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da hafta sonu deplasmanda oynanacak Konyaspor karşılaşması öncesinde savunma hattında kritik bir karar aşamasına gelindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, ligde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 23 yaşındaki oyuncunun Konya deplasmanında kart görmesi halinde, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyme şansı kalmayacak.

Bu nedenle teknik ekip, oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürüp risk almak ile dinlendirerek derbiye saklamak arasında değerlendirmelerini sürdürüyor. Nihai kararın hafta boyunca yapılacak antrenman performanslarına göre netleşeceği bildirildi.

Nwaiwu'nun yedek kalması durumunda ise formaya en yakın isim olarak Samet Akaydın görülüyor.



Trabzonspor


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.