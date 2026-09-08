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Amir Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu!

Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 23:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Amir Hadziahmetovic'in yeni adresi belli oldu!
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Bulgaristan temsilcisi Ludogorets, Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İLK GÜNDEN İTİBAREN HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM"

Amir Hadziahmetovic, transferinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerimde yeni bir dönem başlıyor. Ludogorets'in renklerini giyeceğim için bundan daha heyecanlı olamazdım. İlk günden itibaren her şeyimi vermeye hazırım."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde 60 maça çıkan Bosna Hersekli oyuncu 1 gol 8 asistlik performans sergiledi.





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