Galatasaray'da Osimhen planı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız golcü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Portekiz'de forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik Direktör Okan Buruk ise önemli eksiğe rağmen takımına güveniyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray, Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.
OSIMHEN'İN YERİNE İKİ ADAY
Osimhen'in yokluğunda hücum hattında fazla alternatifi bulunmayan Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül seçeneklerinden birini kullanacağı belirtildi.
Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun da Buruk'un forvet planları arasında bulunduğu aktarıldı.
BURUK'TAN CESUR FUTBOL PLANI
Sporting Lizbon, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanarak Galatasaray maçı öncesinde ivme yakaladı.
Okan Buruk'un ise zorlu deplasmanda savunma ağırlıklı bir oyun yerine cesur futbol ortaya koyarak puan alabileceğine inandığı ifade edildi.
MAÇIN HAKEMİ ESPEN ESKAS
UEFA, Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasına Norveçli hakem Espen Eskas'ı atadı. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.
Espen Eskas, 2024 yılında Young Boys'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.
OSIMHEN'İN YERİNE İKİ ADAY
Osimhen'in yokluğunda hücum hattında fazla alternatifi bulunmayan Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül seçeneklerinden birini kullanacağı belirtildi.
Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun da Buruk'un forvet planları arasında bulunduğu aktarıldı.
BURUK'TAN CESUR FUTBOL PLANI
Sporting Lizbon, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanarak Galatasaray maçı öncesinde ivme yakaladı.
Okan Buruk'un ise zorlu deplasmanda savunma ağırlıklı bir oyun yerine cesur futbol ortaya koyarak puan alabileceğine inandığı ifade edildi.
MAÇIN HAKEMİ ESPEN ESKAS
UEFA, Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasına Norveçli hakem Espen Eskas'ı atadı. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.
Espen Eskas, 2024 yılında Young Boys'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.