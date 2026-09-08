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Galatasaray'da Osimhen planı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak. Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül seçenekleri üzerinde durduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 10:50
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Osimhen planı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında yarın Sporting Lizbon'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız golcü Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Portekiz'de forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik Direktör Okan Buruk ise önemli eksiğe rağmen takımına güveniyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray, Sporting deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

OSIMHEN'İN YERİNE İKİ ADAY

Osimhen'in yokluğunda hücum hattında fazla alternatifi bulunmayan Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz ile Deniz Gül seçeneklerinden birini kullanacağı belirtildi.

Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun da Buruk'un forvet planları arasında bulunduğu aktarıldı.

BURUK'TAN CESUR FUTBOL PLANI

Sporting Lizbon, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanarak Galatasaray maçı öncesinde ivme yakaladı.



Galatasaray


Okan Buruk'un ise zorlu deplasmanda savunma ağırlıklı bir oyun yerine cesur futbol ortaya koyarak puan alabileceğine inandığı ifade edildi.

MAÇIN HAKEMİ ESPEN ESKAS

UEFA, Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşmasına Norveçli hakem Espen Eskas'ı atadı. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.

Espen Eskas, 2024 yılında Young Boys'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da düdük çalmıştı.

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