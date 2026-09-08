Galatasaray'da Sporting kadrosu: Dört isim kafilede yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Günay, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kamp kadrosuna dahil edilmedi.
DÖRT İSİM KADRODA YOK
Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanına dört önemli eksikle gidiyor. Günay, Osimhen, Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle Portekiz kafilesinde yer almıyor.
DÖRT İSİM KADRODA YOK
Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanına dört önemli eksikle gidiyor. Günay, Osimhen, Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle Portekiz kafilesinde yer almıyor.