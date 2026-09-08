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Galatasaray'da Sporting kadrosu: Dört isim kafilede yok

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül Çarşamba günü Sporting Lizbon'a konuk olacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 11:38 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 11:50
Galatasaray'da Sporting kadrosu: Dört isim kafilede yok
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 9 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Günay, Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo kamp kadrosuna dahil edilmedi.



DÖRT İSİM KADRODA YOK

Galatasaray, Sporting Lizbon deplasmanına dört önemli eksikle gidiyor. Günay, Osimhen, Lemina ve Singo sakatlıkları nedeniyle Portekiz kafilesinde yer almıyor.



Galatasaray


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