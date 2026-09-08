Beşiktaş'ta Junior Olaitan değerini katladı!

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon avro bonservis ödediği 24 yaşındaki futbolcu, piyasa değerini kısa sürede önemli ölçüde artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEĞERİ 7 MİLYON AVROYA ULAŞTI
Göztepe'de forma giydiği dönemde piyasa değeri 1,2 milyon avro olan Olaitan'ın güncel değeri 7 milyon avroya yükseldi. Beninli oyuncu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile birlikte orta sahada yakaladığı uyumla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
ÇOK YÖNLÜ OYUN
Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 10 karşılaşmada görev yapan Olaitan, 4 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra rakibe yaptığı baskı ve hızlı hücumlarda gösterdiği oyun görüşüyle de öne çıkan futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.
Olaitan'ın performansı, orta sahada görev yapan Orkun Kökçü'nün de hücumdaki etkinliğini artırmasına yardımcı oluyor. Salih Özcan da takım arkadaşlarının hücumdaki rolüne dikkat çekerek, "Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm." ifadelerini kullanıyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Beşiktaş taraftarının kısa sürede benimsediği Olaitan, özverisi, savaşçı kimliği ve mücadeleci oyunuyla siyah-beyazlıların sevgisini kazandı. Beninli orta saha, ortaya koyduğu performansla hem takımın önemli isimlerinden biri haline geldi hem de piyasa değerini yükseltti.
Siyah-beyazlıların bonuslarla birlikte 6 milyon avro bonservis ödediği 24 yaşındaki futbolcu, piyasa değerini kısa sürede önemli ölçüde artırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEĞERİ 7 MİLYON AVROYA ULAŞTI
Göztepe'de forma giydiği dönemde piyasa değeri 1,2 milyon avro olan Olaitan'ın güncel değeri 7 milyon avroya yükseldi. Beninli oyuncu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile birlikte orta sahada yakaladığı uyumla takımın önemli parçalarından biri haline geldi.
ÇOK YÖNLÜ OYUN
Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında toplam 10 karşılaşmada görev yapan Olaitan, 4 asistlik katkı sağladı. Hücumdaki etkinliğinin yanı sıra rakibe yaptığı baskı ve hızlı hücumlarda gösterdiği oyun görüşüyle de öne çıkan futbolcu, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun vazgeçilmezleri arasına girdi.
Olaitan'ın performansı, orta sahada görev yapan Orkun Kökçü'nün de hücumdaki etkinliğini artırmasına yardımcı oluyor. Salih Özcan da takım arkadaşlarının hücumdaki rolüne dikkat çekerek, "Onlar ileri çıksın, ben arkayı süpürürüm." ifadelerini kullanıyor.
TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU
Beşiktaş taraftarının kısa sürede benimsediği Olaitan, özverisi, savaşçı kimliği ve mücadeleci oyunuyla siyah-beyazlıların sevgisini kazandı. Beninli orta saha, ortaya koyduğu performansla hem takımın önemli isimlerinden biri haline geldi hem de piyasa değerini yükseltti.