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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Potanın Perileri aldığı 3 mağlubiyet sonrası turnuvaya grup aşamasında veda etti!

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2026 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı!
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde A, B, C ve D gruplarında üçüncü ve son müsabakalar oynandı.

Gruplarını zirvede tamamlayan takımlar, direkt çeyrek finale yükseldi. İkinci ve üçüncü basamakta yer alan ekipler, çeyrek final elemesi oynamaya hak kazandı. Dördüncü ve son sıradaki takımlar ise Dünya Kupası'na veda etti.

İspanya, Fransa, Belçika ve ABD, adını çeyrek finale yazdırdı. Almanya, Japonya, Macaristan, Güney Kore, Avustralya, Porto Riko, Çin ve İtalya'nın çeyrek final eleme mücadelesine çıkacağı organizasyonda Mali, Nijerya, Türkiye ve Çekya ise elendi.

Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme heyecanı, yarın ve 9 Eylül'de yaşanacak. Yarın Macaristan-Japonya ve Almanya-Güney Kore, 9 Eylül'de ise Porto Riko-Çin ve İtalya-Avustralya karşılaşmaları yapılacak.

Grup aşamasında oynanan son maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Japonya-İspanya: 59-79

Almanya-Mali: 83-58

B Grubu:

Macaristan-Güney Kore: 82-73

Nijerya-Fransa: 56-111

C Grubu:

Belçika-Avustralya: 80-68

Porto Riko-Türkiye: 75-71

D Grubu:

ABD-Çekya: 105-64

İtalya-Çin: 51-71

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