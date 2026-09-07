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Ayvalıkgücü kaldığı yerden devam

Son 4 sezonda Play-Off oynayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 2026-27 sezonuna Gaziemir Spor Kulübü'nü deplasmanda 3-0 yenerek başladı. Yeni transfer Atakan Akbulut, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 13:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü kaldığı yerden devam
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3'üncü Lig'de üst üste 4 sezondur Play-Off'a kalıp son 2 sezonda final maçlarını kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, 2026-27 sezonuna da iddialı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk hafta mücadelesinde deplasmanda ligin yeni ekibi Gaziemir Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden Ayvalık ekibi, hedefinin yine üst sıralar olacağını gösterdi.

Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ önderliğinde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerden Atakan Akbulut attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Geçen sezon Tire 2021 formasıyla 13 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, yeni takımına çabuk alıştı. Ayvalıkgücü bu hafta Kepez Spor'u konuk edecek.

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