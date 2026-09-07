Ayvalıkgücü kaldığı yerden devam

3'üncü Lig'de üst üste 4 sezondur Play-Off'a kalıp son 2 sezonda final maçlarını kaybederek 2'nci Lig'in kapısından dönen Ayvalıkgücü Belediyespor, 2026-27 sezonuna da iddialı başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk hafta mücadelesinde deplasmanda ligin yeni ekibi Gaziemir Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup eden Ayvalık ekibi, hedefinin yine üst sıralar olacağını gösterdi.
Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ önderliğinde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerden Atakan Akbulut attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.
Geçen sezon Tire 2021 formasıyla 13 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, yeni takımına çabuk alıştı. Ayvalıkgücü bu hafta Kepez Spor'u konuk edecek.
Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ önderliğinde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılarda yeni transferlerden Atakan Akbulut attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.
Geçen sezon Tire 2021 formasıyla 13 gol kaydeden 25 yaşındaki santrfor, yeni takımına çabuk alıştı. Ayvalıkgücü bu hafta Kepez Spor'u konuk edecek.