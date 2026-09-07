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Fethiyespor'dan kötü başlangıç

Fethiyespor, yeni sezonun ilk maçında evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilerek taraftarını üzdü. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarıp en kısa sürede toparlanacaklarını söyledi.

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calendar 07 Eylül 2026 13:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'dan kötü başlangıç
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından 52 Orduspor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor rakibine 3-0 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk yarının ilk 20 dakikasında kalesinde 2 gol birden gören lacivert-beyazlılar, toparlanmakta zorlanırken, 90'da yediği golle farklı mağlup oldu.

Transferde önemli hamleler yaparak sezona giriş yapan Fethiyespor, 52 Orduspor karşısında direnemedi. Maçta taraftarlarla futbolcuların arası gerilirken tribündeki taraftarlar ilk yarının bitiminde oyuncularla tartıştı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar çok üzgün olduklarını belirterek, "Evimizdeki ilk maçı farklı kaybetmek hepimizi çok üzdü. Bu maçta alacağımız dersler olacak. Taraftarımızı mutlu edemedik. Zor bir lig olacak, en kısa sürede toparlanacağız" dedi. Fethiyespor bu hafta Ankara Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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