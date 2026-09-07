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Beşiktaş'ın derbi zaferi tesadüf değil "Alın teri"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano hafta boyunca Fenerbahçe'yi ezberletti, zayıf yönlerini tek tek tespit etti. Rıdvan Yılmaz'ın golünü antrenmanda 30 kez çalıştıran hoca, planlı emeğin karşılığını sahada aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 09:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın derbi zaferi tesadüf değil 'Alın teri'
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Kadıköy'deki 2-1'lik derbi zaferinin ardında planlı bir hazırlık vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, hafta boyunca Fenerbahçe'nin savunma zaaflarını masaya yatırdı.

Özellikle Lenadro Trossard'ın pasıyla Rıdvan Yılmaz'ın golünü defalarca prova ettiren İtalyan hoca, oyuncularını bu organizasyona ikna etti.

Siyah-beyazlılar taktik idmanlarda aynı pas örgüsünü en az 30 kez denedi.

KUSURSUZ PLAN

Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin açıklarını bu tekrarlarla çözdü. Derbi günü sahada birebir çalışılan senaryo gerçekleşti.

Trossard'ın nefis pasıyla buluşan Rıdvan, skoru 1-1'e getirdi. Tecrübeli hocanın hazırlığı yalnızca pas organizasyonuyla sınırlı kalmadı. Fenerbahçe'nin savunmada yaşadığı boşlukları analiz eden teknik adam, oyuncularına bu bölgeleri nasıl değerlendireceklerini ayrıntılı şekilde anlattı.





Beşiktaş, derbi günü sahada ezberlediği planı kusursuz biçimde uyguladı, zafere uzandı.



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