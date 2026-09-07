Bülent Korkmaz: 'Bütün talihsizlikleri yaşıyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Korkmaz, ADO Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu belirtti.
Az pozisyon vermelerine rağmen kalelerinde çok gol gördüklerine dikkati çeken Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı. Pozisyon üretiyoruz. ama değerlendiremiyoruz." diye konuştu.
Futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade eden Korkmaz, "Nuno Da Costa pozisyona girdi, pozisyon da hazırladı. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da çok üzüldü." değerlendirmesinde bulundu.
Az pozisyon vermelerine rağmen kalelerinde çok gol gördüklerine dikkati çeken Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı. Pozisyon üretiyoruz. ama değerlendiremiyoruz." diye konuştu.
Futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade eden Korkmaz, "Nuno Da Costa pozisyona girdi, pozisyon da hazırladı. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da çok üzüldü." değerlendirmesinde bulundu.