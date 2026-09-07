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Arsenal-Chelsea
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Alaves-Osasuna
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Malaga-Levante
0-0
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Espanyol-Sevilla
1-1
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Frosinone-Venezia
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Parma -Monza
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2-2
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Juventus-AC Milan
1-1
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Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
1-2
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
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Bülent Korkmaz: "Bütün talihsizlikleri yaşıyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ekenler Beton Sivasspor karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bülent Korkmaz: 'Bütün talihsizlikleri yaşıyoruz'
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Ekenler Beton Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Korkmaz, ADO Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Az pozisyon vermelerine rağmen kalelerinde çok gol gördüklerine dikkati çeken Korkmaz, "Futbolda yaşanabilecek bütün talihsizlikleri yaşıyoruz. Daha fazla puanımız olmalıydı. Pozisyon üretiyoruz. ama değerlendiremiyoruz." diye konuştu.

Futbolcuların elinden geleni yaptığını ifade eden Korkmaz, "Nuno Da Costa pozisyona girdi, pozisyon da hazırladı. Çok kaliteli ve değerli bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da çok üzüldü." değerlendirmesinde bulundu.

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