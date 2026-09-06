Kimi Antonelli, İtalya'da 19. sıradan zafere ulaştı!

Formula 1'de sezonun İtalya Grand Prix'si büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yarışı Mercedes'ten George Russell ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.
60 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. Genç pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden 60 yıl sonra, Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.
19. SIRADAN ZİRVEYE
Antonelli ayrıca yarışa 19. sıradan başlayıp zafere ulaşarak Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot oldu. Mercedes pilotu, İtalya'daki tarihi zaferiyle kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi.
Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yarışı Mercedes'ten George Russell ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.
60 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. Genç pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden 60 yıl sonra, Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.
19. SIRADAN ZİRVEYE
Antonelli ayrıca yarışa 19. sıradan başlayıp zafere ulaşarak Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot oldu. Mercedes pilotu, İtalya'daki tarihi zaferiyle kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi.