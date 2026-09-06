06 Eylül
Trabzonspor-Gençlerbirliği
20:00
06 Eylül
Kocaelispor-Samsunspor
20:00
06 Eylül
Kasımpaşa-Amed Sportif
1-0DA
06 Eylül
Arca Çorum -Eyüpspor
2-0DA
06 Eylül
Antalyaspor-Sivasspor
20:00
06 Eylül
Batman Petrolspor-Karagümrük
20:00
06 Eylül
Muğlaspor-Vanspor FK
20:00
06 Eylül
Hamburger SV-Mainz 05
0-371'
06 Eylül
E. Frankfurt-Augsburg
18:30
06 Eylül
Everton-M. United
2-2
06 Eylül
Arsenal-Chelsea
18:30
06 Eylül
Valencia-Barcelona
0-241'
06 Eylül
Alaves-Osasuna
19:30
06 Eylül
Malaga-Levante
19:30
06 Eylül
Espanyol-Sevilla
22:00
06 Eylül
Frosinone-Venezia
3-290'
06 Eylül
Parma -Monza
1-1
06 Eylül
Bologna-Sassuolo
19:00
06 Eylül
Juventus-AC Milan
21:45
06 Eylül
Troyes-Strasbourg
2-6
06 Eylül
Angers-Rennes
18:15
06 Eylül
Marsilya-Paris FC
21:45

Kimi Antonelli, İtalya'da 19. sıradan zafere ulaştı!

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta müthiş bir geri dönüşe imza atarak zafere ulaştı. Genç pilot, 60 yıl sonra Monza'da İtalya adına kazanan ilk İtalyan oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 17:55 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kimi Antonelli, İtalya'da 19. sıradan zafere ulaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Formula 1'de sezonun İtalya Grand Prix'si büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, 19. sıradan başladığı yarışta rakiplerini birer birer geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yarışı Mercedes'ten George Russell ikinci, Red Bull pilotu Max Verstappen ise üçüncü sırada tamamladı.

60 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kimi Antonelli, Monza'daki zaferiyle İtalya'ya büyük bir gurur yaşattı. Genç pilot, Ludovico Scarfiotti'nin 1966'daki zaferinden 60 yıl sonra, Monza'da İtalya Grand Prix'sini kazanan ilk İtalyan sürücü oldu.

19. SIRADAN ZİRVEYE

Antonelli ayrıca yarışa 19. sıradan başlayıp zafere ulaşarak Formula 1 tarihinde en geriden gelip yarış kazanan pilot oldu. Mercedes pilotu, İtalya'daki tarihi zaferiyle kariyerine unutulmaz bir başarı daha ekledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.