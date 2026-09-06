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Andrea Mazzon: "Son maça hazır olacağız"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, Avustralya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 15:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Andrea Mazzon: 'Son maça hazır olacağız'
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Avustralya'ya 87-71 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Andrea Mazzon, ilk yarıda çok fazla top kaybı yaptıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan başantrenör ile milli basketbolcu Gökşen Fitik, Arena Berlin'de oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakada istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten Mazzon, "Özellikle ilk yarıda çok fazla top kaybı yaşadık. 12 top kaybı yapmamıza rağmen ilk yarıyı 10 sayı geride tamamladığımız için şanslıydık. Daha sonra birkaç kez farkı kapatmaya yaklaştık ama başarılı olamadık. Avustralya'nın ortaya koyduğu oyun neden olimpiyat madalyası kazandığını gösteriyor. Son derece fiziksel bir takım. Buna alışmamız gerekiyor. Son maç öncesinde oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Zor bir grupta olduğumuzu biliyorduk. Son maça hazır olcağız." ifadelerini kullandı.

Dün gece otelde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Andrea Mazzon, "Rakibimize saygı duyuyorum ama yangın alarmı nedeniyle çok kötü bir gece geçirdik. Sanırım gece 03.00'te dışarıdaydık. Yaklaşık 3 saat uyuyabildik. Bu bir bahane değil ama yaşadığımız gerçek buydu." dedi.

Ay-yıldızlı oyuncu Gökşen Fitik ise istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Karşılaşmada gücümüzü gösteremedik. Avustralya'nın güçlü oyununa karşılık veremedik. Bir maçımız daha var. Yarın sahadan galibiyetle ayrılmak için her şeyimizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

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