Milan Skriniar'dan sezonun ilk golü!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SKRINIAR SAHNEYE ÇIKTI
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, derbinin 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.
Tecrübeli savunmacı, bu golle birlikte 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.
Skriniar, golünün yanı sıra savunmada yaptığı başarılı müdahalelerle de karşılaşmanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Ancak Fenerbahçe, Skriniar'ın golüyle yakaladığı üstünlüğü koruyamadı. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağlarken, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar, derbinin 26. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.
Tecrübeli savunmacı, bu golle birlikte 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.
Skriniar, golünün yanı sıra savunmada yaptığı başarılı müdahalelerle de karşılaşmanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
Ancak Fenerbahçe, Skriniar'ın golüyle yakaladığı üstünlüğü koruyamadı. Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle eşitliği sağlarken, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlubiyetle ayrılmış oldu.