Gençlerde derbinin kazananı Beşiktaş

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı, PAF Ligi'nin 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan ve ilk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmanın ikinci devresinde bir gol daha bulan siyah-beyazlılar, derbiyi 2-1 kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini Ayaz Haktan Gülsüm ile Alamgir Smakov kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü Mustafa Serhan Kök'ten geldi.
Beşiktaş'ın gollerini Ayaz Haktan Gülsüm ile Alamgir Smakov kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü Mustafa Serhan Kök'ten geldi.