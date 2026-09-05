Trio'dan penaltı, kırmızı kart ve iptal edilen gol yorumu!

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16:30
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16:30
05 Eylül
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16:30
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Newcastle-Bournemouth
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Brentford-Sunderland
17:00
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Brighton-Leeds United
17:00
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Fulham-C.Palace
17:00
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M.City-Coventry City
17:00
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N. Forest-Tottenham
17:00
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Hull City-Aston Villa
19:30
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Fiorentina-Torino
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Inter-SSC Napoli
19:00
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Roma-Atalanta
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Lens-Lorient
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Le Havre-Brest
21:45
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Nice-Le Mans
21:45
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19:45
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Ajax-PSV Eindhoven
21:00
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Willem-Excelsior
22:00
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Holstein Kiel-Nürnberg
14:00
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Kaiserslautern-Darmstadt
14:00
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Wolfsburg-Energie Cottbus
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Estrela da Amadora-Famalicao
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19:00
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Lincoln City-Southampton
14:30
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Preston North End-Blackburn Rovers
14:30
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Stoke City-Charlton Athletic
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Burnley-Bristol City
17:00
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Millwall-Bolton Wanderers
17:00
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17:00
05 Eylül
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17:00
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Swansea City-Wrexham
22:00

Trio'dan penaltı, kırmızı kart ve iptal edilen gol yorumu!

beIN Trio ekibi, Başakşehir - Galatasaray maçındaki penaltı, kırmızı kart ve iptal edilen gol pozisyonlarını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 22:54 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2026 10:51
Trio'dan penaltı, kırmızı kart ve iptal edilen gol yorumu!
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beIN Trio ekibi, Başakşehir - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Osimhen'in çizgiden golü geçerli mi?

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda yardımcı hakemin fazla yapabileceği bir şey yok. Olması gereken yerde top kaleye gidiyor. Artık bunu teknoloji çözüyor, yakında belki gol çizgisi teknolojisi de gelir. Ancak yeşil zemin göründüğü an iş bitmiştir zaten."

Seçim Demirel: "Yardımcı hakem doğru yerdeydi, bu pozisyonu görmesine imkan yoktu. İş teknolojiyle çözüldü ama biz baktığımızda yeşil zemini zaten gördük."

Bülent Yıldırım: "Yardımcı hakem için talihsiz bir pozisyon, çok hızlı gelen bir şut. Yardımcı hakemin çizgide olabilmesi için çok hızlı köşeye gelmesi lazım, imkansız. Video hakem inceledi ve topun tamamının geçtiğini görüntüler de gösterdi. Gol kararında sıkıntı yok."



Başakşehir'in kazandığı penaltı

Deniz Çoban: "Penaltı pozisyonunda çok itiraz oldu. Elin yüze gelmesine düdük çalmış olacak, kontrolsüz hareket olarak değerlendiriliyor. Ben bu açıdan baktığımda bir ihlal olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu normal, topa doğru hamle yaparken, çok fazla kolu açılmamış, arkasındaki oyuncunun kafası tam kolunun hizasında. Bence kontrolsüz bir hamle yok. Penaltı verilmemesi daha doğru olurdu."



Galatasaray


Seçim Demirel: "Kontrolsüz olarak değerlendirdi. Sarı karttan anlıyoruz bunu. Ellerin ve kolların haksız kullanımı diye düşündü. Pozisyona baktığımızda, hakemle aynı görüşte olmamama rağmen, oyuncu, arkadan gelen oyuncunun farkında. Formasından tutuyor ama penaltı için yeterli değil. Hakem kararına saygı duyuyorum. Desteklenebilir bir penaltı kararı ama vermemesini daha doğru bulurdum."

Bülent Yıldırım: "Hakemin takdir alanında net bir şey söylemem mümkün değil ama devam ettirilmesini daha doğru bulurdum."



Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kart

Seçim Demirel: "Buradaki kırmızı kart kararı doğru."

Deniz Çoban: "Şüphe yok."

Bülent Yıldırım: "Benim için de şüphe yok."

FIRAT AYDINUS'UN YORUMLARI

Eski hakem Fırat Aydınus'un iki pozisyonla ilgili sosyal medya paylaşımları şu şekilde:

"Sallai'nin hareketinde el/kolun illegal kullanımı söz konusu değildir. Kolun geldiği konum, açıklık derecesi ve kullanım biçimi, ihlal olarak değerlendirilmesi için yeterli değildir. Oyuncular arasındaki fiziksel fark da dikkate alınması gereken önemli bir kriterdir. Bu nedenle verilen penaltı hatalıdır. Penaltı öncesi atak başlangıç fazı tamamlandığı için Sanchez'in pozisyonuna geri dönülmesi gerekmez."

"Umut Bozok'un kırmızı kartı doğru."



Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt var mı?

Deniz Çoban: "Şimdi burada golü atan kim? Onu ilk önce bulmak lazım. Burada iki şık var. Eğer serbest vuruşu kullanan oyuncu golü atıyorsa haklı bir durum söz konusu. Topa kafayla uzanan beyazlı oyuncu topa temas ediyorsa başka bir senaryo söz konusu. Neden önemi var bunun? Her şartta beyazlı oyuncunun ofsaytta olduğunu kabul edersek bu oyuncu topa kafayla vuruyorsa burada olduğu gibi VAR hakeminin uyarısıyla golü verecek. Fakat bu beyazlı oyuncu topa dokunmuyorsa ki bu görüntülerden dokunup dokunmadığı belli değil. VAR hakemi golü veremez. Hakemi monitöre davet etmesi lazım. Beyazlı oyuncunun kaleciyi etkileyip etkilemediğine hakem karar verecek. Öyle bir pozisyon ki bence bu kararın bu kadar uzamasına sebep Galatasaraylı oyuncu topa dokundu mu dokunmadı mı onu çözmeye çalıştı. Çünkü buradaki tespit çok uzun sürdü. Beyazlı vuruyorsa topa ofsayt verilecek. Eğer dokunmamışsa hakem monitöre davet edilecek. Diğer hususta otomatik ofsayt sistemi çabuk bir karar veriyor. Üç tane oyuncu var ofsaytı bozma ihtimali olan bir Sanchez'in önündeki Kemen, iki Galatasaray'ın yeni transferi, üç de en öndeki oyuncu. Çizgiyi iki numaralı oyuncudan çizdiler. Ben burada bir problem görmüyorum."

Seçim Demirel: "Deniz hoca pozisyonu tüm detaylarına kadar anlattı. Ama ben de kesinlikle sistemin güvenilir olduğunu ve sisteme güvenmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Çünkü insan eliyle yapılan bir şey değil. Tamam belki müdahale edilebilir ama kaleye en yakın olan oyuncuyu tespit eden yine bir teknoloji var ve burada da Deniz hocanın söylediği gibi teması tespit ettiği için herhalde hakemi monitöre çağırmadı. Demek ki bir temas var ki sahada karar verildi. Tamamen doğru olduğunu düşünüyorum ben."

Bülent Yıldırım: "Özetle arkadaşlarımız şunu söylüyorlar: Eğer Davinson topa temas ettiyse ofsayt oluyor. Ve bunu VAR bildiriyor. Eğer Davinson topa temas etmeseydi o hareketin kalecinin top için mücadele etti mi hareketleriyle? Onun irdelenmesi gerekirdi. Bunun için de hakemin monitöre davet ettirdi. Benim de görebildiğim kadarıyla Davinson'un topla buluştuğunu düşünüyorum. Ancak sistem 33 numaralı Başakşehir oyuncunun kale çizgisine daha yakın olduğunu gösterdi. Onunla Davinson'u karşılaştırdı. Ve pozisyon küsürat farkla ofsayt çıktı. VAR hakeminin belirttiği şey sistemin karşılaştırdığı oyuncuyu oyuncuyu okeylemek. Onu sistem zaten kim önde kim arkada söylüyor."



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