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ABD Açık'ta Sabalenka, Alcaraz, Pegula ve Medvedev, 4. turda

ABD Açık'ta Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev rakiplerini mağlup ederek 4. tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Eylül 2026 00:54
Haber: AA
ABD Açık'ta Sabalenka, Alcaraz, Pegula ve Medvedev, 4. turda
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Aryna Sabalenka ve Jessica Pegula ile tek erkeklerde Carlos Alcaraz ve Daniil Medvedev dördüncü tura yükseldi.

New York kentindeki turnuvanın 6. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılının şampiyonu Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, Özbek raket Kamilla Rakhimova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3) ise Kanadalı rakibi Leylah Fernandez'i 1-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek 4. tura adını yazdırdı.

- Alcaraz ve Medvedev, 4. turda

Geçen yılın şampiyonu tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Yibing Wu'yu 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde ise 7 numaralı seribaşı Rus raket Daniil Medvedev, Fransız raket Arthur Rinderknech'i 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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