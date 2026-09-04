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Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 18:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı
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Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Ricardo, Macaristan'a transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.

Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.

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