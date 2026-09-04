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Oosterwolde için yeniden flaş Roma iddiası!

Sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde için İtalyan ekibiyle yeniden anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Transferin ocak ayında gerçekleşebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 10:32 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2026 10:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Oosterwolde için yeniden flaş Roma iddiası!
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Fenerbahçe'den Roma'ya transferi sakatlığı nedeniyle gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ameliyat olan Hollandalı futbolcunun sahalara dönmesinin ardından kariyerine İtalya'da devam edebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ROMA İLE EL SIKIŞTI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Roma, Oosterwolde ile transferin sakatlığının tamamen geçmesi şartıyla gerçekleşmesi konusunda el sıkıştı.

İtalyan ekibinin, Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlatması halinde ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde transferi gerçekleştireceği aktarıldı.

ARALIKTA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek aralık ayının başında sahalara dönmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Fenerbahçe ise Hollandalı futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmemişti.





Oosterwolde'nin sakatlığını tamamen atlatıp yeniden forma giymesi halinde Roma'nın ocak ayında transfer için yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

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