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Polonya, yarı finale yükseldi

Hollanda'yı 3-1 ile geçen Polonya, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Polonya, yarı finale yükseldi
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Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)

Polonya: Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Grabka, Damaske, Lyduch, Szczurowska, Czyrnianska)

Hollanda: Van Aalen, Marrit Jasper, Stuut, Dambrink, Knollema, Baijens (Hester Jasper, Jansen, Bongaerts, Van de Vosse, Kok)

Setler: 25-16, 20-25, 25-20, 25-23

Süre: 129 dakika (25, 34, 33, 37)

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