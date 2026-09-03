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Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi

Galatasaray'ın, Spartak Moskova forması giyen Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:50
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi
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Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Gedson Fernandes iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rus gazeteci Maksim Nikitin'in aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova forması giyen Portekizli orta saha oyuncusunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor ve temaslara başladı.

SPARTAK MOSKOVA İLE GÖRÜŞME

İddiaya göre Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes'in transferine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.

Transfer döneminin son günlerinde tarafların anlaşma zemini aradığı belirtilirken, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.



Galatasaray


Portekizli orta saha, Türkiye'deki döneminin ardından kariyerine Spartak Moskova'da devam etti. Galatasaray'ın oyuncuya yönelik ilgisinin transfer döneminin son bölümünde yeniden gündeme geldiği belirtildi.

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