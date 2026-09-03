Galatasaray'dan Gedson Fernandes hamlesi

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Gedson Fernandes iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rus gazeteci Maksim Nikitin'in aktardığına göre sarı-kırmızılılar, Spartak Moskova forması giyen Portekizli orta saha oyuncusunun transferiyle ciddi şekilde ilgileniyor ve temaslara başladı.
SPARTAK MOSKOVA İLE GÖRÜŞME
İddiaya göre Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes'in transferine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.
Transfer döneminin son günlerinde tarafların anlaşma zemini aradığı belirtilirken, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.
Portekizli orta saha, Türkiye'deki döneminin ardından kariyerine Spartak Moskova'da devam etti. Galatasaray'ın oyuncuya yönelik ilgisinin transfer döneminin son bölümünde yeniden gündeme geldiği belirtildi.
SPARTAK MOSKOVA İLE GÖRÜŞME
İddiaya göre Galatasaray ile Spartak Moskova Sportif Direktörü Francis Cagigao arasında Gedson Fernandes'in transferine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildi.
Transfer döneminin son günlerinde tarafların anlaşma zemini aradığı belirtilirken, görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı henüz netlik kazanmadı.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Benfica altyapısından yetişen Gedson Fernandes, Türkiye kariyerinde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş formalarını giydi.
Portekizli orta saha, Türkiye'deki döneminin ardından kariyerine Spartak Moskova'da devam etti. Galatasaray'ın oyuncuya yönelik ilgisinin transfer döneminin son bölümünde yeniden gündeme geldiği belirtildi.