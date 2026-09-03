03 Eylül
Iğdır FK-Manisa FK
17:00
03 Eylül
Bodrum FK-Esenler Erokspor
20:00
03 Eylül
Bursaspor-İstanbulspor
20:00
03 Eylül
Real Sociedad-Celta Vigo
22:00
03 Eylül
Toulouse-Lille
21:45
03 Eylül
Gent-OH Leuven
21:30
03 Eylül
Anderlecht-Kortrijk
21:30
03 Eylül
Lugano-Servette
21:30
03 Eylül
Basel-Sion
21:30
03 Eylül
Kopenhag-FC Nordsjaelland
21:00
03 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
19:00
03 Eylül
Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok
21:30
03 Eylül
Hibernian-Heart of Midlothian
21:45
03 Eylül
Palermo-Mantova
19:00
03 Eylül
Cagliari-Verona
22:00

Galatasaray'dan Başakşehir'e karşı dikkat çeken seri

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 4 Eylül Cuma günü 37. kez karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Başakşehir'e karşı dikkat çeken seri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 4 Eylül Cuma günü 37. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. Taraflar 8 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray rekabette rakip fileleri 65 kez havalandırırken, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.

DEPLASMANDA DA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA

Başakşehir'in ev sahibi olduğu karşılaşmalarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 13'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere oynanan 18 lig maçının 10'unu Galatasaray kazandı. Başakşehir 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda Galatasaray 29, Başakşehir ise 24 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.



Galatasaray


SON 8 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Başakşehir karşısında oynadığı son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 sezonunda başlayan seride sarı-kırmızılılar rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Başakşehir'e deplasmanda da 8 maçtır mağlup olmuyor.

2018-2019 sezonunun 16. haftasında 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanındaki 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Galatasaray bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET 7-0

Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 7-0'lık skorla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerini kendi sahasında elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıları 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0 mağlup etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.