Galatasaray'dan Başakşehir'e karşı dikkat çeken seri

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de 4 Eylül Cuma günü 37. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı. Taraflar 8 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray rekabette rakip fileleri 65 kez havalandırırken, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Başakşehir'in ev sahibi olduğu karşılaşmalarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 13'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere oynanan 18 lig maçının 10'unu Galatasaray kazandı. Başakşehir 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda Galatasaray 29, Başakşehir ise 24 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
SON 8 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Başakşehir karşısında oynadığı son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 sezonunda başlayan seride sarı-kırmızılılar rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir'e deplasmanda da 8 maçtır mağlup olmuyor.
2018-2019 sezonunun 16. haftasında 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanındaki 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Galatasaray bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET 7-0
Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 7-0'lık skorla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerini kendi sahasında elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıları 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0 mağlup etti.
Galatasaray rekabette rakip fileleri 65 kez havalandırırken, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.
DEPLASMANDA DA ÜSTÜNLÜK GALATASARAY'DA
Başakşehir'in ev sahibi olduğu karşılaşmalarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında 13'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere oynanan 18 lig maçının 10'unu Galatasaray kazandı. Başakşehir 5 kez galip gelirken, 3 karşılaşma beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda Galatasaray 29, Başakşehir ise 24 gol kaydetti. Geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
SON 8 MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, Başakşehir karşısında oynadığı son 8 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 sezonunda başlayan seride sarı-kırmızılılar rakip fileleri 21 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.
DEPLASMANDA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Başakşehir'e deplasmanda da 8 maçtır mağlup olmuyor.
2018-2019 sezonunun 16. haftasında 1-1 sona eren karşılaşmayla başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir deplasmanındaki 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Galatasaray bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYET 7-0
Galatasaray, Başakşehir karşısındaki en farklı lig galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 7-0'lık skorla aldı.
Başakşehir ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetlerini kendi sahasında elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıları 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında ise 4-0 mağlup etti.