Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

İlyas Ansah, Union Berlin'den resmen ayrılarak İngiliz ekibi Hull City'ye transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hull City, 22 yaşındaki futbolcu için Union Berlin'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
"TEKLİF HEM OYUNCU HEM DE KULÜP İÇİN ÇOK CAZİPTİ"
Union Berlin Erkekler Profesyonel Futbol Direktörü Horst Heldt, Ansah'ın ayrılığının ardından yaptığı açıklamada genç oyuncunun gelişimine dikkat çekti.
Heldt, "Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da gelişiminde önemli bir adım atan ve en üst düzeyde yeteneklerini sergileyen genç ve yetenekli bir oyuncu olan İlyas'ı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hull City'den gelen teklifi de değerlendiren Heldt, "İngiltere'den gelen ilgi ve Hull City'nin teklifi hem oyuncu hem de kulüp olarak bizim için çok cazipti. İlgili tüm taraflarla yapıcı görüşmelerin ardından, Premier Lig'e geçme isteğini yerine getirme konusunda ortaklaşa karar verdik" dedi.
"İNGİLTERE'DE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Horst Heldt, Ansah'a Union Berlin'deki performansı için teşekkür ederek, "İlyas'a Union Berlin formasıyla gösterdiği özveri ve performanslar için teşekkür eder, hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte kendisine en iyi dileklerimizi sunar ve İngiltere'deki kariyerinin bu yeni döneminde başarılar diler" ifadelerini kullandı.
BİR SEZON FORMA GİYDİ
İlyas Ansah, 2025 yazında SC Paderborn'dan Union Berlin'e transfer olmuştu. Genç futbolcu, Alman ekibinde bir sezon geçirdikten sonra kariyerine Hull City'de devam etme kararı aldı.
"TEKLİF HEM OYUNCU HEM DE KULÜP İÇİN ÇOK CAZİPTİ"
Union Berlin Erkekler Profesyonel Futbol Direktörü Horst Heldt, Ansah'ın ayrılığının ardından yaptığı açıklamada genç oyuncunun gelişimine dikkat çekti.
Heldt, "Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da gelişiminde önemli bir adım atan ve en üst düzeyde yeteneklerini sergileyen genç ve yetenekli bir oyuncu olan İlyas'ı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hull City'den gelen teklifi de değerlendiren Heldt, "İngiltere'den gelen ilgi ve Hull City'nin teklifi hem oyuncu hem de kulüp olarak bizim için çok cazipti. İlgili tüm taraflarla yapıcı görüşmelerin ardından, Premier Lig'e geçme isteğini yerine getirme konusunda ortaklaşa karar verdik" dedi.
"İNGİLTERE'DE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Horst Heldt, Ansah'a Union Berlin'deki performansı için teşekkür ederek, "İlyas'a Union Berlin formasıyla gösterdiği özveri ve performanslar için teşekkür eder, hem saha içinde hem de saha dışında gelecekte kendisine en iyi dileklerimizi sunar ve İngiltere'deki kariyerinin bu yeni döneminde başarılar diler" ifadelerini kullandı.
BİR SEZON FORMA GİYDİ
İlyas Ansah, 2025 yazında SC Paderborn'dan Union Berlin'e transfer olmuştu. Genç futbolcu, Alman ekibinde bir sezon geçirdikten sonra kariyerine Hull City'de devam etme kararı aldı.