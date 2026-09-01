31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası Beşiktaş-Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçlarıyla tamamlandı. Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, haftayı lider tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 01:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın sonuçları
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup ederken Amed Sportif Faaliyetler de Trabzonspor'u 2-1 yendi.

LİDERLİK GALATASARAY'A GEÇTİ

Sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.

Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

3. HAFTANIN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Galatasaray


Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor: 1-2

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-2

Galatasaray - Göztepe: 3-2

Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 2-1

Başakşehir - Kasımpaşa: 1-1

Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş - Arca Çorum FK: 6-2

PUAN DURUMU

Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:

 

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 3 2 1 0 9 4 5 7
2.GENÇLERBİRLİĞİ 3 2 1 0 4 2 2 7
3.BEŞİKTAŞ 3 2 0 1 7 3 4 6
4.FENERBAHÇE 3 2 0 1 7 4 3 6
5.AMED SPORTİF FAALİYETLER 3 2 0 1 5 3 2 6
6.KOCAELİSPOR 3 2 0 1 4 3 1 6
7.ÇAYKUR RİZESPOR- 3 2 0 1 3 3 0 6
8.KASIMPAŞA 3 1 2 0 3 2 1 5
9.BAŞAKŞEHİR 3 1 1 1 4 3 1 4
10.SAMSUNSPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
11.TRABZONSPOR 3 1 1 1 4 4 0 4
12.CORENDON ALANYASPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
13.GAZİANTEP FK 3 1 1 1 3 3 0 4
14.EYÜPSPOR 3 1 0 2 2 3 -1 3
15.GÖZTEPE 3 0 1 2 5 7 -2 1
16.ARCA ÇORUM FK 3 0 1 2 4 9 -5 1
17.ERZURUMSPOR FK 3 0 1 2 1 8 -7 1
18.TÜMOSAN KONYASPOR 3 0 0 3 3 7 -4 0
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