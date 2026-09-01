Trendyol Süper Lig'in 3. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup ederken Amed Sportif Faaliyetler de Trabzonspor'u 2-1 yendi.
LİDERLİK GALATASARAY'A GEÇTİ
Sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.
Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
3. HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor: 1-2
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-2
Galatasaray - Göztepe: 3-2
Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 2-1
Başakşehir - Kasımpaşa: 1-1
Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş - Arca Çorum FK: 6-2
PUAN DURUMU
Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:
LİDERLİK GALATASARAY'A GEÇTİ
Sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliği Gençlerbirliği'nden devraldı.
Fenerbahçe ise deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
3. HAFTANIN SONUÇLARI
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği - Erzurumspor FK: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor - Kocaelispor: 1-2
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: 1-2
Galatasaray - Göztepe: 3-2
Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 2-1
Başakşehir - Kasımpaşa: 1-1
Samsunspor - Fenerbahçe: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş - Arca Çorum FK: 6-2
PUAN DURUMU
Ligin 3. haftasında puan durumu şu şekilde oluştu:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|3
|2
|1
|0
|9
|4
|5
|7
|2.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|3.BEŞİKTAŞ
|3
|2
|0
|1
|7
|3
|4
|6
|4.FENERBAHÇE
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|6
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|3
|2
|0
|1
|5
|3
|2
|6
|6.KOCAELİSPOR
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|7.ÇAYKUR RİZESPOR-
|3
|2
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|8.KASIMPAŞA
|3
|1
|2
|0
|3
|2
|1
|5
|9.BAŞAKŞEHİR
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|10.SAMSUNSPOR
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|11.TRABZONSPOR
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|12.CORENDON ALANYASPOR
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|13.GAZİANTEP FK
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|14.EYÜPSPOR
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|15.GÖZTEPE
|3
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|1
|16.ARCA ÇORUM FK
|3
|0
|1
|2
|4
|9
|-5
|1
|17.ERZURUMSPOR FK
|3
|0
|1
|2
|1
|8
|-7
|1
|18.TÜMOSAN KONYASPOR
|3
|0
|0
|3
|3
|7
|-4
|0