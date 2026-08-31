Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Matteo Moretto'nun haberine göre Fransız futbolcu, kariyerine Lyon'da devam etme kararı aldı.
Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi, transferin tüm detaylarını netleştirmek üzere Milan ile görüşmelere başladı.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi, transferin tüm detaylarını netleştirmek üzere Milan ile görüşmelere başladı.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.