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31 Ağustos
Benfica-Estoril
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Galatasaray'a kötü haber: Youssouf Fofana!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın geleceğiyle ilgili gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2026 10:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a kötü haber: Youssouf Fofana!
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Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre Fransız futbolcu, kariyerine Lyon'da devam etme kararı aldı.

Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi, transferin tüm detaylarını netleştirmek üzere Milan ile görüşmelere başladı.

BU SEZON ŞANS BULAMADI

Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



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