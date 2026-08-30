30 Aðustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Aðustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Aðustos
Baþakþehir-Kasýmpaþa
1-1
30 Aðustos
Esenler Erokspor-Iðdýr FK
0-1
30 Aðustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Aðustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Aðustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Aðustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Aðustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Aðustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Aðustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Aðustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Aðustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Aðustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-283'
30 Aðustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Aðustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Aðustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Aðustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Aðustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Aðustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Matteo Guendouzi: "Þimdi lige odaklanýyoruz"

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u deplasmanda 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Matteo Guendouzi açýklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 30 Aðustos 2026 23:59
Fotoðraf: AA
Matteo Guendouzi: 'Þimdi lige odaklanýyoruz'
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Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Matteo Guendouzi deðerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Takým olarak iyi bir performans ortaya koyduklarýný belirten Guendouzi, daha farklý bir skor elde edebilecek kadar pozisyon ürettiklerini söyledi.

"DAHA ÇOK GOL ATABÝLÝRDÝK"

Matteo Guendouzi, karþýlaþmayla ilgili þu ifadeleri kullandý:

"Bana göre beraber ortaya koyduðumuz performansla hak ettiðimiz bir netice aldýk. Çok fazla pozisyon yarattýk, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydý. 3 günde 1 maç yapýyoruz. Kolay bir maç olmayacaðýný biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açýmýzdan."

"ÞÝMDÝ LÝGE ODAKLANIYORUZ"

Þampiyonlar Ligi'ne katýlmanýn sezon baþýndaki önemli hedeflerden biri olduðunu vurgulayan Fransýz futbolcu, artýk lig yarýþýna odaklandýklarýný belirtti.





"Gerçekten çok önemliydi Þampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ýlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarýmýz için önemini biliyorduk. Bunu geride býraktýk. Þu an ligi düþünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasýnda elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Ýyi bir iþ çýkardýk. Herkes çok mutlu. Þimdi lige odaklanýyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceðiz."

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