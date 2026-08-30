Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor'u 2-0 maðlup ettiði karþýlaþmanýn ardýndan Matteo Guendouzi deðerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Takým olarak iyi bir performans ortaya koyduklarýný belirten Guendouzi, daha farklý bir skor elde edebilecek kadar pozisyon ürettiklerini söyledi.
"DAHA ÇOK GOL ATABÝLÝRDÝK"
Matteo Guendouzi, karþýlaþmayla ilgili þu ifadeleri kullandý:
"Bana göre beraber ortaya koyduðumuz performansla hak ettiðimiz bir netice aldýk. Çok fazla pozisyon yarattýk, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydý. 3 günde 1 maç yapýyoruz. Kolay bir maç olmayacaðýný biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açýmýzdan."
"ÞÝMDÝ LÝGE ODAKLANIYORUZ"
Þampiyonlar Ligi'ne katýlmanýn sezon baþýndaki önemli hedeflerden biri olduðunu vurgulayan Fransýz futbolcu, artýk lig yarýþýna odaklandýklarýný belirtti.
"Gerçekten çok önemliydi Þampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ýlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarýmýz için önemini biliyorduk. Bunu geride býraktýk. Þu an ligi düþünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasýnda elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Ýyi bir iþ çýkardýk. Herkes çok mutlu. Þimdi lige odaklanýyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceðiz."
"DAHA ÇOK GOL ATABÝLÝRDÝK"
Matteo Guendouzi, karþýlaþmayla ilgili þu ifadeleri kullandý:
"Bana göre beraber ortaya koyduðumuz performansla hak ettiðimiz bir netice aldýk. Çok fazla pozisyon yarattýk, daha çok gol atabilirdik. Genele bakacak olursak kollektif olarak güzel oyun ortaya koyduk. Zor bir haftaydý. 3 günde 1 maç yapýyoruz. Kolay bir maç olmayacaðýný biliyorduk ama güzel bir galibiyet elde ettik. Güzel bir hafta oldu bizim açýmýzdan."
"ÞÝMDÝ LÝGE ODAKLANIYORUZ"
Þampiyonlar Ligi'ne katýlmanýn sezon baþýndaki önemli hedeflerden biri olduðunu vurgulayan Fransýz futbolcu, artýk lig yarýþýna odaklandýklarýný belirtti.
"Gerçekten çok önemliydi Þampiyonlar Ligi'ne kalmak. Ýlk hedeflerimizden bir tanesiydi bu. Hem camia hem kulüp hem taraftarlarýmýz için önemini biliyorduk. Bunu geride býraktýk. Þu an ligi düþünüyoruz. Hedeflerimize devam etme noktasýnda elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Ýyi bir iþ çýkardýk. Herkes çok mutlu. Þimdi lige odaklanýyoruz. Sezon sonuna kadar maksimum performans ortaya koymaya devam edeceðiz."