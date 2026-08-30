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30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
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Lazio-Genoa
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Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
1-0DA

Como, Napoli'yi deplasmanda devirdi

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Como, deplasmanda Napoli'yi 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Como, Napoli'yi deplasmanda devirdi
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İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli, Como'yu konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı Como 2-1 kazandı.

Como, 17. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Napoli, 30. dakikada Rasmus Höjlund'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 34'ü gösterirken Como, Anastasios Douvikas'ın golüyle bir kez daha öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başkla gol sesi çıkmazken Como, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 3 puanda kaldı, Como ise puanını 4'e yükseltti.

Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, ligin 3. haftasında Inter'e konuk olacak. Cesc Fabregas'ın ekibi ise Genoa deplasmanına gidecek.

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