İtalya Serie A'nın 2. haftasında Napoli, Como'yu konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı Como 2-1 kazandı.
Como, 17. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Napoli, 30. dakikada Rasmus Höjlund'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 34'ü gösterirken Como, Anastasios Douvikas'ın golüyle bir kez daha öne geçti.
Maçın kalan bölümünde başkla gol sesi çıkmazken Como, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Napoli 3 puanda kaldı, Como ise puanını 4'e yükseltti.
Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, ligin 3. haftasında Inter'e konuk olacak. Cesc Fabregas'ın ekibi ise Genoa deplasmanına gidecek.
Como, 17. dakikada Martin Baturina'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Napoli, 30. dakikada Rasmus Höjlund'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 34'ü gösterirken Como, Anastasios Douvikas'ın golüyle bir kez daha öne geçti.
Maçın kalan bölümünde başkla gol sesi çıkmazken Como, 2-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla birlikte Napoli 3 puanda kaldı, Como ise puanını 4'e yükseltti.
Massimiliano Allegri'nin öğrencileri, ligin 3. haftasında Inter'e konuk olacak. Cesc Fabregas'ın ekibi ise Genoa deplasmanına gidecek.