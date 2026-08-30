Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.
Alanyaspor, mücadelenin henüz başında, 1. dakikada (24. saniye) Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Eyüpspor, Zak Jules'in golüyle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Eyüpspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Konuk takım 25. saniyede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Jules'ten döndü. Altıpas gerisine düşen topu tamamlayan Arda Usluoğlu, fileleri havalandırdı: 0-1 Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.
39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1
Takımlar devre arasına 1-1 eşitlikle gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1
Golün santrasının ardından hakem Cihan Aydın maçı bitiren düdüğü çaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Ruax Yao (Dk. 81 Hamza Akman), Boutobba (Dk. 66 Yusuf Barası), Da Costa, Michalak, Abdullahi (Dk. 76 Pintor)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte (Dk. 89 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 74 Hagi), İbrahim Kaya (Dk. 67 Meschack), Arda Usluoğlu (Dk. 66 Omar Ben Ali)
Goller: Dk. 1 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 39 Abdullahi, Dk. 90+4 Jules (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Özhan Pulat (teknik dirketör) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Massanga, Dk. 66 Talha Ülvan, Dk. 77 Ruax Yao (Eyüpspor), Dk. 62 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.
Alanyaspor, mücadelenin henüz başında, 1. dakikada (24. saniye) Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.
Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Eyüpspor, Zak Jules'in golüyle 2-1 öne geçti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Eyüpspor oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.
Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Konuk takım 25. saniyede öne geçti. Soldan ceza sahasına giren İbrahim Kaya'nın şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Jules'ten döndü. Altıpas gerisine düşen topu tamamlayan Arda Usluoğlu, fileleri havalandırdı: 0-1 Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 4. dakikada Ruax Yao'nun ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Michalak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
34. dakikada Ruax Yao'nun soldan ortasında arka direkteki Boutobba uygun durumda vuruşunu yaptı. Kaleci Victor sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda önledi.
39. dakikada Eyüpspor beraberliği yakaladı. Abdullahi'nin yaklaşık 35 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Victor'un solundan ağlarla buluştu: 1-1
Takımlar devre arasına 1-1 eşitlikle gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Duarte'nin kaleyi cepheden gören yerden çıkardığı şutta top yandan auta gitti.
90+4. dakikada eflatun-sarılı ekip öne geçti. Giordano'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Jules'in kafayla vurduğu topu kaleci Victor ayaklarıyla önledi. Yükseklik kazanarak kaleye yönelen meşin yuvarlak savunmanın çabasına rağmen ağlarla buluştu: 2-1
Golün santrasının ardından hakem Cihan Aydın maçı bitiren düdüğü çaldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir
Eyüpspor: Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Ruax Yao (Dk. 81 Hamza Akman), Boutobba (Dk. 66 Yusuf Barası), Da Costa, Michalak, Abdullahi (Dk. 76 Pintor)
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Duarte (Dk. 89 Yusuf Özdemir), Hwang (Dk. 74 Hagi), İbrahim Kaya (Dk. 67 Meschack), Arda Usluoğlu (Dk. 66 Omar Ben Ali)
Goller: Dk. 1 Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Dk. 39 Abdullahi, Dk. 90+4 Jules (Eyüpspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Özhan Pulat (teknik dirketör) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Massanga, Dk. 66 Talha Ülvan, Dk. 77 Ruax Yao (Eyüpspor), Dk. 62 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)