Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.



Alanyaspor, mücadelenin henüz başında, 1. dakikada (24. saniye) Arda Usluoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.



Eyüpspor, 39. dakikada Ahmed Abdullahi ile bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.



Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.



Dakikalar 90+4'ü gösterirken Eyüpspor,





Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Eyüpspor oldu.



Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.



Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

