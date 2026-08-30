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Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi kararı!

Beşiktaş, kadro planlamasında yer almayan Wilfred Ndidi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgilendiği Nijeryalı orta saha için en az 10 milyon euro bonservis bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 13:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Wilfried Ndidi kararı!
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Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Beşiktaş yönetimi, diğer yandan kadro planlamasında yer almayan futbolcular için görüşmelere devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takım bulması istenen Al Musrati ve Joao Mario'nun kulüp arayışının sürdüğü öğrenildi. Siyah beyazlılar performansı yetersiz bulunan ve yedek kulübesinden çıkamayan Wilfried Ndidi'yi elden çıkarmayı planlıyor.

Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği Nijeryalı orta saha için beklenen teklif henüz gelmedi. 29 yaşındaki futbolcu geçen yıl yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'den renklerine bağladı.

ÇİFT HANE BEKLENTİSİ

Beşiktaş yönetiminin Wilfried Ndidi için bonservis beklentisi en az 10 milyon euro.

Şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta saha, bu sezon Hradec Kralove karşılaşmasında Semih Kılıçsoy'a asist yapmıştı.







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