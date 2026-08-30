Kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Beşiktaş yönetimi, diğer yandan kadro planlamasında yer almayan futbolcular için görüşmelere devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Takım bulması istenen Al Musrati ve Joao Mario'nun kulüp arayışının sürdüğü öğrenildi. Siyah beyazlılar performansı yetersiz bulunan ve yedek kulübesinden çıkamayan Wilfried Ndidi'yi elden çıkarmayı planlıyor.
Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği Nijeryalı orta saha için beklenen teklif henüz gelmedi. 29 yaşındaki futbolcu geçen yıl yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'den renklerine bağladı.
ÇİFT HANE BEKLENTİSİ
Beşiktaş yönetiminin Wilfried Ndidi için bonservis beklentisi en az 10 milyon euro.
Şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta saha, bu sezon Hradec Kralove karşılaşmasında Semih Kılıçsoy'a asist yapmıştı.
Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği Nijeryalı orta saha için beklenen teklif henüz gelmedi. 29 yaşındaki futbolcu geçen yıl yaz transfer döneminde 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Leicester City'den renklerine bağladı.
ÇİFT HANE BEKLENTİSİ
Beşiktaş yönetiminin Wilfried Ndidi için bonservis beklentisi en az 10 milyon euro.
Şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 8 milyon euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli orta saha, bu sezon Hradec Kralove karşılaşmasında Semih Kılıçsoy'a asist yapmıştı.