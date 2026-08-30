Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olayların UEFA gündemine taşınması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, karşılaşma sonrasında Guendouzi'ye saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 ila 5 maç arasında ceza alabileceği ifade edildi.
GUENDOUZI DE CEZA ALABİLİR
Lyonlu futbolcularla tartışma yaşayan ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu belirtilen Guendouzi'nin de UEFA tarafından cezalandırılma ihtimali bulunuyor.
Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alma riski olduğu aktarıldı.
GUENDOUZI DE CEZA ALABİLİR
Lyonlu futbolcularla tartışma yaşayan ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu belirtilen Guendouzi'nin de UEFA tarafından cezalandırılma ihtimali bulunuyor.
Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alma riski olduğu aktarıldı.