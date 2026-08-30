30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
21:30
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
21:30
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
19:00
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
21:30
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
16:30
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
18:30
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
16:00
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
16:00
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
16:00
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
18:30
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
18:00
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
20:30
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
22:30
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
19:30
30 Ağustos
Cagliari-Inter
21:45
30 Ağustos
Lazio-Genoa
21:45
30 Ağustos
Paris FC-Nice
16:00
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
18:15
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
21:45

Lyon'da Fenerbahçe maçı sonrası ceza şoku

Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın UEFA'dan 3 ila 5 maç ceza alabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 10:13
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
Lyon'da Fenerbahçe maçı sonrası ceza şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olayların UEFA gündemine taşınması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın, karşılaşma sonrasında Guendouzi'ye saldırmaya çalıştığı gerekçesiyle 3 ila 5 maç arasında ceza alabileceği ifade edildi.

GUENDOUZI DE CEZA ALABİLİR

Lyonlu futbolcularla tartışma yaşayan ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu belirtilen Guendouzi'nin de UEFA tarafından cezalandırılma ihtimali bulunuyor.

Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alma riski olduğu aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.