Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor, Sivasspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Batman Petrolspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.
Batman Petrolspor'da fileleri 90+2. dakikada Gökhan Karadeniz ile 90+4. dakikada Benny havalandırdı. Sivasspor'un golünü 32. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçın 3'ünü kazanan Batman Petrolspor 10 puana yükseldi.
Ligde galibiyetle tanışamayan Sivasspor ise haftayı 2 puanda kapattı.
Ligin 5. haftasında Batman Petrolspor, Vanspor FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.
Batman Petrolspor'da fileleri 90+2. dakikada Gökhan Karadeniz ile 90+4. dakikada Benny havalandırdı. Sivasspor'un golünü 32. dakikada Rey Manaj kaydetti.
Bu sonucun ardından 4 maçın 3'ünü kazanan Batman Petrolspor 10 puana yükseldi.
Ligde galibiyetle tanışamayan Sivasspor ise haftayı 2 puanda kapattı.
Ligin 5. haftasında Batman Petrolspor, Vanspor FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.