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Konyaspor-Kocaelispor
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Gaziantep FK-Rizespor
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Batman Petrolspor-Sivasspor
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Elversberg-Leverkusen
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FC Köln-Hoffenheim
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RB Leipzig-Mönchengladbach
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B. Dortmund-Hamburger SV
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Bournemouth-Everton
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Sevilla-Atletico Madrid
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29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
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Monza-Udinese
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Batman Petrolspor, Sivasspor'u son dakikada yıktı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ağustos 2026 23:43
Batman Petrolspor, Sivasspor'u son dakikada yıktı
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Batman Petrolspor, Sivasspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Batman Petrolspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.

Batman Petrolspor'da fileleri 90+2. dakikada Gökhan Karadeniz ile 90+4. dakikada Benny havalandırdı. Sivasspor'un golünü 32. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maçın 3'ünü kazanan Batman Petrolspor 10 puana yükseldi.

Ligde galibiyetle tanışamayan Sivasspor ise haftayı 2 puanda kapattı.

Ligin 5. haftasında Batman Petrolspor, Vanspor FK'ye konuk olacak. Sivasspor ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.
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