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Levante, Real Betis'i gole boğdu!

İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Levante, konuk ettiği Real Betis'i 5-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 20:06 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2026 20:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Levante, Real Betis'i gole boğdu!
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İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Levante, Real Betis'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında Adrian de la Fuente, Levante'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

34. dakikada Real Betis, Marc Bartra'nın bulduğu golle beraberliği yakaladı.

Levante, 45+2'de Enzo Bardelli'nin golüyle yeniden öne geçerken, 45+5'te Real Betis, Rodrigo Riquelme'nin golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı.

İlk yarı, 2-2 beraberlikle sona ererken Levante, 56 ve 71. dakikada Roger Brugue'nin attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.

Levante, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Jon Ander Olasagasti'nin golüyle 5-2 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Levante oldu.

Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Levante, puanını 4'e yükseltti. İlk 2 maçını kazanan ve ilk mağlubiyetini alan Real Betis ise 6 puanda kaldı.

LaLiga'nın 4. haftasında Levante, Malaga'ya konuk olacak. Real Betis ise Real Madrid'i ağırlayacak.

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