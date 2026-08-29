İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Levante, Real Betis'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Mücadelenin 24. dakikasında Adrian de la Fuente, Levante'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
34. dakikada Real Betis, Marc Bartra'nın bulduğu golle beraberliği yakaladı.
Levante, 45+2'de Enzo Bardelli'nin golüyle yeniden öne geçerken, 45+5'te Real Betis, Rodrigo Riquelme'nin golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı.
İlk yarı, 2-2 beraberlikle sona ererken Levante, 56 ve 71. dakikada Roger Brugue'nin attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.
Levante, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Jon Ander Olasagasti'nin golüyle 5-2 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Levante oldu.
Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Levante, puanını 4'e yükseltti. İlk 2 maçını kazanan ve ilk mağlubiyetini alan Real Betis ise 6 puanda kaldı.
LaLiga'nın 4. haftasında Levante, Malaga'ya konuk olacak. Real Betis ise Real Madrid'i ağırlayacak.
Mücadelenin 24. dakikasında Adrian de la Fuente, Levante'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
34. dakikada Real Betis, Marc Bartra'nın bulduğu golle beraberliği yakaladı.
Levante, 45+2'de Enzo Bardelli'nin golüyle yeniden öne geçerken, 45+5'te Real Betis, Rodrigo Riquelme'nin golüyle bir kez daha beraberliği yakaladı.
İlk yarı, 2-2 beraberlikle sona ererken Levante, 56 ve 71. dakikada Roger Brugue'nin attığı gollerle skoru 4-2'ye getirdi.
Levante, dakikalar 90+5'i gösterdiğinde ise Jon Ander Olasagasti'nin golüyle 5-2 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf Levante oldu.
Ligde bu sezon ilk galibiyetini alan Levante, puanını 4'e yükseltti. İlk 2 maçını kazanan ve ilk mağlubiyetini alan Real Betis ise 6 puanda kaldı.
LaLiga'nın 4. haftasında Levante, Malaga'ya konuk olacak. Real Betis ise Real Madrid'i ağırlayacak.