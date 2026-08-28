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Hull City'den Malick Fofana için dev teklif

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Malick Fofana transferi için Lyon'a 35 milyon euro'luk sözlü teklif yaptı. Hull City, Fofana ile de görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 22:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'den Malick Fofana için dev teklif
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Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Lyon forması giyen Malick Fofana'yı kadrosuna katmak istiyor.

35 MİLYON EURO TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Hull City, Fofana transferi için Lyon'a 35 milyon euro'luk sözlü bir teklifte bulundu.

Hull City, projesine ikna etmek için 21 yaşındaki Fofana ile de görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz ekibi, bu hamlelerinin ardından transfer için yanıt beklemeye geçti.

Fofana, Roma ile prensip olarak anlaşma sağladı ancak Belçikalı genç oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor. Fofana ile ilgilenen diğer takımlar da durumu yakından takip ediyor.

FONSECA'DAN AÇIKLAMA

Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, ligde cumartesi günü Le Havre ile oynayacakları maç öncesi Fofana ile ilgili konuştu.

Fonseca, "Oyuncu satmamız gerekiyor ve Malick Fofana da bir seçenek ancak şu anda bizimle birlikte. Le Havre maçında oynamaya hazır. Kararımı verdim, o da kadroda yer alacak." dedi.

Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan genç oyuncu, 2 kez ağları havalandırdı.

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