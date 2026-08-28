Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transfer dönemi bitmeden önce orta sahasına bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri Racing forması giyen Gustavo Puerta oldu.
FENERBAHÇE BİLGİ ALDI
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Puerta'nın, Racing ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Racing Santander forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
FENERBAHÇE BİLGİ ALDI
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Puerta'nın, Racing ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Racing Santander forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.