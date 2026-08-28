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Fenerbahçe'de orta saha adayı Gustavo Puerta

Fenerbahçe, Racing forması giyen Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Puerta ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 17:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de orta saha adayı Gustavo Puerta
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transfer dönemi bitmeden önce orta sahasına bir takviye yapmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri Racing forması giyen Gustavo Puerta oldu.

FENERBAHÇE BİLGİ ALDI

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 23 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusunun transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Puerta'nın, Racing ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Racing Santander forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.  





 

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