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Morata'nın yeni adresi belli oldu!

Como'da beklentilerin altında kalan Alvaro Morata'nın İspanya 2. Lig ekibi Leganes'e kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Morata'nın yeni adresi belli oldu!
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Alvaro Morata, Como'dan ayrılarak İspanya 2. Lig ekibi Leganes ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre 33 yaşındaki forvet, 2026-27 sezonunda kiralık olarak Leganes forması giyecek.

LEGANES İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Leganes Başkanı Eduardo Cosin ile sportif direktör Andres Pardo'nun Morata ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Tecrübeli golcü, yeni sezonda kariyerine İspanya 2. Ligi'nde devam edecek.

COMO'DA 30 MAÇTA 1 GOL

Morata, AC Milan'dan ilk olarak kiralık geldiği Como'ya daha sonra bonservisiyle katıldı.



Galatasaray


Cesc Fabregas yönetimindeki Como'da beklentilerin altında kalan tecrübeli golcü, tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Morata için gerçekleştirilen transferlerde toplam 229 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi.

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