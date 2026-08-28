Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını Kojo Peprah Oppong ile güçlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nice ile anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin yeni transferi, sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
İSTANBUL'A GELDİ
Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi. Ganalı stoper, sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.
TRANSFERİN MALİ DETAYLARI
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Oppong, perşembe günü Türkiye'ye gelmesinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
GEÇEN YAZ 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Nice, Kojo Peprah Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi. Ganalı stoper, sağlık kontrolünden geçecek ve transfer işlemlerini tamamlayacak.
TRANSFERİN MALİ DETAYLARI
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Oppong, perşembe günü Türkiye'ye gelmesinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
GEÇEN YAZ 2,7 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
Nice, Kojo Peprah Oppong'u geçtiğimiz yaz İsveç ekibi Norrköping'den 2,7 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç stoper, geçtiğimiz cumartesi Lorient ile oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın 20 kişilik kadrosunda yer almamıştı.