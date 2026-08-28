Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, forvet hattı için Hoffenheim'ın 24 yaşındaki golcüsü Fisnik Asllani'yi gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetimin, son iki sezondur adı Galatasaray ile anılan Almanya doğumlu Kosovalı futbolcu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.
HOFFENHEIM'IN YANITI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın 1.91 boyundaki golcü oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı, sözleşmeye ise zorunlu satın alma opsiyonu koymak istediği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların teklifinin ardından Hoffenheim'ın vereceği yanıt bekleniyor.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Asllani'nin Hoffenheim ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kosovalı oyuncunun kariyerini daha büyük ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.
FORVET İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Galatasaray, Almanya'da çok sayıda golcüyle temaslarını sürdürürken Demirovic transferinden vazgeçmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Patrik Schick için Leverkusen ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
Rafael Leao transferinde son aşamaya gelinmesinin ardından ise forvet bölgesi için kiralama seçeneğinin devreye sokulduğu ve Asllani'nin bu kapsamda gündeme geldiği aktarıldı.
OZAN KABAK'TAN GALATASARAY BİLGİSİ
Fisnik Asllani'nin Galatasaray hakkında bilgi toplamaya başladığı da belirtildi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve Hoffenheim'da Asllani ile birlikte forma giyen Ozan Kabak'ın, takım arkadaşına sarı-kırmızılı kulüp hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.
Ozan Kabak'ın Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattığı ve Asllani'ye böyle bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini söylediği belirtildi.
HOFFENHEIM'IN YANITI BEKLENİYOR
Galatasaray'ın 1.91 boyundaki golcü oyuncuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı, sözleşmeye ise zorunlu satın alma opsiyonu koymak istediği aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların teklifinin ardından Hoffenheim'ın vereceği yanıt bekleniyor.
Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Asllani'nin Hoffenheim ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kosovalı oyuncunun kariyerini daha büyük ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda sürdürmek istediği ifade edildi.
FORVET İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Galatasaray, Almanya'da çok sayıda golcüyle temaslarını sürdürürken Demirovic transferinden vazgeçmişti. Sarı-kırmızılı yönetimin Patrik Schick için Leverkusen ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
Rafael Leao transferinde son aşamaya gelinmesinin ardından ise forvet bölgesi için kiralama seçeneğinin devreye sokulduğu ve Asllani'nin bu kapsamda gündeme geldiği aktarıldı.
OZAN KABAK'TAN GALATASARAY BİLGİSİ
Fisnik Asllani'nin Galatasaray hakkında bilgi toplamaya başladığı da belirtildi.
Galatasaray altyapısından yetişen ve Hoffenheim'da Asllani ile birlikte forma giyen Ozan Kabak'ın, takım arkadaşına sarı-kırmızılı kulüp hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı.
Ozan Kabak'ın Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattığı ve Asllani'ye böyle bir fırsatı kaçırmaması gerektiğini söylediği belirtildi.